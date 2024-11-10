Втрати ворога станом на 10 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1350 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 10 листопада 2024 року.
Втрати Росії у війні на 10 листопада 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 16 жовтня втратила:
- особового складу ‒ близько 708890 (+1350) осіб,
- танків ‒ 9249 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18726 (+29) од,
- артилерійських систем – 20280 (+0) од,
- РСЗВ – 1231 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 978 (+0) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18619 (+44),
- крилаті ракети ‒ 2620 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28683 (+122) од,
- спеціальна техніка ‒ 3441 (+0) од.
Активність флоту окупантів станом на 10 листопада:
- У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- у Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 14 суден, з них шість продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 11 суден, з них два рухались з протоки Босфор.
Нині триває 991-й день повномасштабної війни в Україні.
Нагадаємо, що Сили оборони України відновили раніше втрачені позиції поблизу Сіверська та Покровська. Цю інформацію містить оприлюднений 10 листопада звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
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