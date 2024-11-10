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Втрати ворога станом на 10 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 10 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за добу знищили 11 танків противника
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1350 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 10 листопада 2024 року.

Втрати Росії у війні на 10 листопада 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 16 жовтня втратила:

  • особового складу ‒ близько 708890 (+1350) осіб,
  • танків ‒ 9249 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18726 (+29) од,
  • артилерійських систем – 20280 (+0) од,
  • РСЗВ – 1231 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 978 (+0) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18619 (+44),
  • крилаті ракети ‒ 2620 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28683 (+122) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3441 (+0) од.
Втрати ворога у війні станом на 10 листопада 2024 року
Втрати ворога у війні станом на 10 листопада 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 10 листопада:

  • У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • у Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 14 суден, з них шість продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 11 суден, з них два рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 10 листопада
Активність флоту окупантів станом на 10 листопада
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 991-й день повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, що Сили оборони України відновили раніше втрачені позиції поблизу Сіверська та Покровська. Цю інформацію містить оприлюднений 10 листопада звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Теги: росія росіяни озброєння ракета безпілотник Україна військова техніка військові Генштаб війна ЗСУ окупанти Повітряні сили ЗСУ

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