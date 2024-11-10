Втрати ворога станом на 10 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1350 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 10 листопада 2024 року.

Втрати Росії у війні на 10 листопада 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 16 жовтня втратила:

особового складу ‒ близько 708890 (+1350) осіб,

танків ‒ 9249 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 18726 (+29) од,

артилерійських систем – 20280 (+0) од,

РСЗВ – 1231 (+0) од,

засоби ППО ‒ 978 (+0) од,

літаків – 369(+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18619 (+44),

крилаті ракети ‒ 2620 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 28683 (+122) од,

спеціальна техніка ‒ 3441 (+0) од.

Втрати ворога у війні станом на 10 листопада 2024 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 10 листопада:

У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

у Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 14 суден, з них шість продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 11 суден, з них два рухались з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 10 листопада інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 991-й день повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, що Сили оборони України відновили раніше втрачені позиції поблизу Сіверська та Покровська. Цю інформацію містить оприлюднений 10 листопада звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).