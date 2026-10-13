Атака на Київ 12 жовтня: у Дарницькому районі розгорнуто штаб допомоги постраждалим

Люди зібралися біля пошкодженого будинку у Дарницькому районі

Через ворожий обстріл у Дарницькому районі пошкоджені кілька житлових будинків

У Дарницькому районі столиці розпочав роботу мобільний штаб допомоги мешканцям, чиє майно постраждало під час ворожої атаки 12 жовтня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Де працює штаб та які послуги надає?

Осередок допомоги розгорнули в укритті за адресою: вул. Дніпровська набережна, 18-Б.

У штабі постраждалі містяни можуть:

подати заяви про пошкоджене майно;

оформити одноразову матеріальну допомогу від міста;

отримати фахові консультації щодо державної програми «єВідновлення» та роз'яснення стосовно подальшого алгоритму дій.

Наслідки ворожого обстрілу

За інформацією Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, через ворожий обстріл пошкоджені кілька житлових будинків, згоріли дев'ять автомобілів.

Нагадаємо, власники пошкодженого від ворожої атаки житла мають право на допомогу від міста. Ознайомитися з усіма видами допомоги можна онлайн на Порталі послуг.

Як повідомлялося, під час російської атаки на Київ 12 жовтня безпілотник влучив у 25-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі столиці.