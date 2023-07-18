Окупанти атакували Сумщину: є загиблі, поранені

Унаслідок обстрілів загинуло двоє людей, ще 10 отримали поранення

Протягом останньої доби було зафіксовано 39 обстрілів прикордоння Сумської області з боку Росії. Зафіксовано 252 вибухи. Унаслідок обстрілу загинуло двоє людей і 10 осіб отримали поранення, пошкоджені будинки, електромережі, техніка. Про це інформує військова адміністрація Сумської області.

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Білопільська громада: ворог бив з артилерії (29 вибухів) та мінометів (22 вибухів). Внаслідок одного з артобстрілів 3 вибухи) загинуло 2 цивільні особи, поранення дістали 10 осіб. Пошкоджено адміністративну будівлю, 4 багатоквартирні будинки, гараж, 2 приватних автомобілі. Внаслідок ще одного артобстрілу пошкоджено електромережі. Крім того, по місцевості у напрямку села Волфине, Білопільської ТГ, Сумського району з гелікоптера здійснено пуски НАР (4 вибухи).

Новослобідська громада: здійснено мінометні обстріли (18 вибухів). Внаслідок обстрілу сталося загорання господарчої споруди, також уламками пошкоджено трактор. Внаслідок ще одного мінометного обстрілу пошкоджено 3 приватних будинки. Також зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА (3 вибухи).

Хотінська громада: був мінометний обстріл (22 вибухи).

Краснопільська громада: здійснено артилерійські обстріли (10 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено 2 приватних будинки. Внаслідок ще одного обстрілу пошкоджено покинуту господарську споруду. Також зафіксовано мінометні обстріли (15 вибухів). Крім того, здійснено обстріл з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами (НАР) (3 вибухи).

Юнаківська громада: здійснено артилерійський обстріл (32 вибухи). За наслідком одного з обстрілів пошкоджено два приватних будинки, гараж, мопед. Також ворог бив з мінометів (6 вибухів).

Шалигинська громада: був артилерійський обстріл (5 вибухів).

Середино-Будська громада: зафіксовано мінометні обстріли (43 вибухів). За наслідками одного з обстрілів виникла пожежа приватного житлового будинку.

Есманська громада: здійснено артилерійський обстріл (6 вибухів).

Раніше повідомлялося, що у ніч проти понеділка, 17 липня, російські солдати вдарили ракетами по житлових багатоповерхівках Краматорська Донецької області. Двоє людей отримали поранення.