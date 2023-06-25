Бої за Бахмут: стало відомо, на скільки просунулися ЗСУ

За добу було пройдено на південному та північному флангах навколо Бахмута від 600 до 1000 метрів

Ворог продовжує підтягувати сили до Бахмута, намагаючись утримати місто

На бахмутському напрямку Сили оборони тримають ініціативу, продовжують штурмові дії, відтісняють ворога. Про це повідомив речник Східного управління військ Збройних сил України Сергій Череватий.

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«За добу було пройдено на південному та північному флангах навколо Бахмута від 600 до 1000 метрів. Знищено 186 окупантів, 224 поранено, 8 взято в полон. Також знищено танк, БМП, дві САУ, дві РСЗВ «Град», три протитанкові комплекси, три гармати «Мста-Б», ЗРК «Стріла-10», 6 польових складів із боєприпасами, три дрони-камікадзе «Ланцет» і один безпілотник «Орлан-10», – розповів Череватий в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що ворог продовжує підтягувати сили до Бахмута, намагаючись утримати місто.

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«Насамперед це повітрянодесантні підрозділи. Це чіткий маркер, що вони хочуть утримати це місто. Це місто вже, безсумнівно, символ російської ганьби і символ української військової слави. Вони 10 місяців не могли захопити його, і так до кінця і не захопили. Ростов і Воронеж за добу взяли, а районний центр Бахмут не змогли взяти. Таким чином, їм зараз швидко його втратити остаточно – це був би апогей їхньої ганьби, тому вони будуть робити все», – наголосив Череватий.

«Але ми знаємо їхні наміри, знаємо їхні підрозділи, їхніх командирів, їхню тактику, і все це враховано в наших планах, і тому нічого їм не допоможе. Завдяки героїзму, професіоналізму і мотивації наших воїнів крок за кроком ми і далі будемо звільняти нашу землю», – додав він.

Раніше бійці першого механізованого батальйону 3ОШБр (3-тя окрема штурмова бригада) розгромили третій батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади Росії. ЗСУ повністю знищили плацдарм окупантів під Бахмутом.

Напередодні східне угруповання військ розпочало наступ на декількох напрямках одночасно. У напрямку Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки, Курдюмівки. На всіх напрямках є просування вперед.

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Сили оборони продовжують знищувати росіян на фронті. Наші воїни рухаються на Бахмутському напрямку.

Також українським військовим під Красногорівкою Донецької області вдалося звільнити кілька позицій, які перебували під російською окупацією з 2014 року.

Крім того, екскомандувач британської армії заявив, що бунт ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина цілком може бути момент, який допоможе Україні виграти війну.