Стоматолог, багато їжі. Речник «Хочу жити» розповів про табори для полонених росіян
Полонені окупанти перед обміном: гляньте на наші мармизи – ми від’їлися
Потрапивши в український полон, російські військові опиняються у комфортних умовах. Окупантам щодня виплачують кошти за їх працю та добре годують, а також їм доступне медичне обслуговування, зокрема стоматолог. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів речник проєкту «Хочу жити» Віталій Матвієнко.
Російські полонені перед обміном, розповідаючи, як їм жилося у полоні, кажуть, що, мовляв, тільки гляньте на наші мармизи – ми від’їлися. Проте існують випадки, коли після повернення до Росії вчорашні полонені починають співати зовсім іншої. Кажуть, що їх у полоні били, стріляли, рубали тощо.
«А що ж їм ще розповідати на камеру? З одного боку, це абсолютно логічні заяви від них. Інакше й не могло бути після того, як з ними попрацювало ФСБ, дало вказівки, як говорити. Ми ж зі свого боку чудово розуміємо, що це все неправда. Та й світ, врешті-решт, бачить так само неправду», – наголосив Матвієнко.
Зрештою, в Україні відкрито доступ до табору військовополонених для Міжнародного Червоного Хреста. За умовами перебування можна стежити постійно. На вимогу співробітників організації Україна готова навіть надавати додаткові зручності для полонених.
У таборі для полонених справді дуже комфортні умови. Росіяни можуть спокійно відпочивати: є час для занять спортом на будь-який смак і час на обідні перерви між роботою. Годують їх дуже якісно. Ті, хто потребують медичного обслуговування, можуть безперешкодно його отримати у таборі.
«До послуг полонених є стоматологічний кабінет, якщо вони забажають лікувати собі зуби. Там все обладнано за останнім словом техніки. Настільки, що прибуваючи назад у Росію, полонений може похизуватися голлівудською посмішкою», – зауважив речник проєкту «Хочу жити».
Держава витрачає на утримання одного військовополоненого 10 тис. грн на місяць. Сума така, тому що стільки ж витрачається на утримання в'язнів у тюрмах.
«Хочу зауважити, що вартість утримання російського військовополоненого не така висока як вартість життя військового ЗСУ. Тому чим більше солдатів агресора здаватимуться у полон, тим краще як для нас, так і для них. Вони врятують свої життя і зможуть повернутися додому. Україна готова прийняти абсолютно всіх російських військових у полон», – запевнив Матвієнко.
До того ж окупанти працюють за гроші. Згідно з нормами поводження з військовополоненими, передбаченими Женевською конвенцією, росіяни, що перебувають у полоні, отримують оплату праці у розмірі 10 грн на людину на день у франковому еквіваленті (швейцарські франки, – «Главком»).
Окрім того, вони мають право отримувати посилки від родичів. Вага може досягати максимум 20 кг. Можна присилати різну їжу: цукерки, сало, хліб та смаколики. Дозволяється отримувати два блоки цигарок.
До слова, сплеск активності зі здачі у полон трапився під час контрнаступу. Наразі по 3 тис. окупантів щомісяця здаються добровільно: скільки росіян звернулися із проханням взяти їх у полон – речник «Хочу жити» назвав число.
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