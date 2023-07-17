Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Стоматолог, багато їжі. Речник «Хочу жити» розповів про табори для полонених росіян

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Стоматолог, багато їжі. Речник «Хочу жити» розповів про табори для полонених росіян
Держава витрачає на утримання одного військовополоненого 10 тис. грн на місяць
фото: Медуза

Полонені окупанти перед обміном: гляньте на наші мармизи – ми від’їлися

Потрапивши в український полон, російські військові опиняються у комфортних умовах. Окупантам щодня виплачують кошти за їх працю та добре годують, а також їм доступне медичне обслуговування, зокрема стоматолог. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів речник проєкту «Хочу жити» Віталій Матвієнко.

Російські полонені перед обміном, розповідаючи, як їм жилося у полоні, кажуть, що, мовляв, тільки гляньте на наші мармизи – ми від’їлися. Проте існують випадки, коли після повернення до Росії вчорашні полонені починають співати зовсім іншої. Кажуть, що їх у полоні били, стріляли, рубали тощо.

«А що ж їм ще розповідати на камеру? З одного боку, це абсолютно логічні заяви від них. Інакше й не могло бути після того, як з ними попрацювало ФСБ, дало вказівки, як говорити. Ми ж зі свого боку чудово розуміємо, що це все неправда. Та й світ, врешті-решт, бачить так само неправду», – наголосив Матвієнко.

Зрештою, в Україні відкрито доступ до табору військовополонених для Міжнародного Червоного Хреста. За умовами перебування можна стежити постійно. На вимогу співробітників організації Україна готова навіть надавати додаткові зручності для полонених.

У таборі для полонених справді дуже комфортні умови. Росіяни можуть спокійно відпочивати: є час для занять спортом на будь-який смак і час на обідні перерви між роботою. Годують їх дуже якісно. Ті, хто потребують медичного обслуговування, можуть безперешкодно його отримати у таборі.

«До послуг полонених є стоматологічний кабінет, якщо вони забажають лікувати собі зуби. Там все обладнано за останнім словом техніки. Настільки, що прибуваючи назад у Росію, полонений може похизуватися голлівудською посмішкою», – зауважив речник проєкту «Хочу жити».

У статті 6 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими (1929 рік) йдеться, що полонений має право користуватися всіма благами цивілізації, потрібними для нормальної життєдіяльності.

Держава витрачає на утримання одного військовополоненого 10 тис. грн на місяць. Сума така, тому що стільки ж витрачається на утримання в'язнів у тюрмах.

«Хочу зауважити, що вартість утримання російського військовополоненого не така висока як вартість життя військового ЗСУ. Тому чим більше солдатів агресора здаватимуться у полон, тим краще як для нас, так і для них. Вони врятують свої життя і зможуть повернутися додому. Україна готова прийняти абсолютно всіх російських військових у полон», – запевнив Матвієнко.

До того ж окупанти працюють за гроші. Згідно з нормами поводження з військовополоненими, передбаченими Женевською конвенцією, росіяни, що перебувають у полоні, отримують оплату праці у розмірі 10 грн на людину на день у франковому еквіваленті (швейцарські франки, – «Главком»).

Окрім того, вони мають право отримувати посилки від родичів. Вага може досягати максимум 20 кг. Можна присилати різну їжу: цукерки, сало, хліб та смаколики. Дозволяється отримувати два блоки цигарок.

«Хочу жить» – проєкт, створений для військовослужбовців збройних сил Росії та Білорусі, які хочуть здатися у полон. Він створений Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими. Працює за підтримки Міністерства оборони України і Головного управління розвідки.

До слова, сплеск активності зі здачі у полон трапився під час контрнаступу. Наразі по 3 тис. окупантів щомісяця здаються добровільно: скільки росіян звернулися із проханням взяти їх у полон – речник «Хочу жити» назвав число.

Читайте також:

Теги: росіяни полон окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Каховське водосховище після підриву ГЕС російськими окупантами
Каховського водосховища практично не існує: з'явилися нові супутникові знімки
21 червня, 07:36
Сили оборони знищили 27 одиниць автобронетанкової техніки і дві крупнокаліберні гармати
Сили оборони потужно вдарили по окупантах на Херсонщині: названо втрати
19 червня, 08:52
Україна має попередній список військовополонених, яких передали Угорщині, проте підтвердити їх не може
Угорщина заявила, що звільнила українських полонених. Розвідка відреагувала
20 червня, 13:50
Мер Мелітополя наголосив, що окупантам не варто чекати «спокійного літа»
«Окупанти заметушилися». У Мелітополі пролунала гучна «бавовна»
22 червня, 11:00
Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги
В Одесі прогриміли вибухи
26 червня, 02:20
Як зазначають журналісти, могили мобілізованих та контрактників розкидані по всьому цвинтарі
Як ховають військових РФ, які загинули на війні. Шокуючий репортаж із кладовищ
30 червня, 10:16
Українські сили продовжують знищувати склади й логістичні вузли росіян
Удар ЗСУ по ворожому складу у Макіївці: Міноборони розкрило деталі
6 липня, 15:03
Окупаційна «адміністрація» Маріуполя розробила план «евакуації» з міста
Окупанти вже розробили план втечі з Маріуполя – Центр нацспротиву
7 липня, 15:48
У результаті обстрілу пошкоджено будинок і крамницю
Окупанти вгатили по Лиману, є загиблі (фото)
8 липня, 11:51

Події в Україні

Окупанти пропонують рятуватися кримчанам та туристам «дорогою смерті» (карта)
Окупанти пропонують рятуватися кримчанам та туристам «дорогою смерті» (карта)
Окупанти вдарили по житловому сектору в Краматорську: моторошні фото наслідків
Окупанти вдарили по житловому сектору в Краматорську: моторошні фото наслідків
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
«Приліг відпочити»: що трапилось на Кримському мосту (фото, відео)
«Приліг відпочити»: що трапилось на Кримському мосту (фото, відео)
Британська розвідка назвала ключовий компонент, якого не вистачає окупантам
Британська розвідка назвала ключовий компонент, якого не вистачає окупантам
Українські пілоти почали навчання на винищувачах F-16
Українські пілоти почали навчання на винищувачах F-16

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
82K
Скільки росіян звернулися із проханням взяти їх у полон. Речник «Хочу жити» назвав число
58K
Російські десантники погрожують Шойгу розплатою за «Батю» (відео)
22K
Окупант скаржиться на гори трупів біля Антонівського мосту (перехоплення)
21K
Під Бахмутом ЗСУ взяли у полон окупанта, який заснув на посту (відео)
11K
Упав проліт Кримського мосту: є загиблі (відео)
11K
Перед в'їздом на Кримський міст утворився гігантський затор (відео)

Новини

Прикордонники отримали цілий автопарк від фонду MK Foundation (фото)
Вчора, 11:17
Окупанти атакують «Шахедами» і намагаються зупинити ЗСУ: де тривають важкі бої
15 липня, 06:42
Українська енергосистема перенавантажена через спеку та кондиціонери
14 липня, 12:52
За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
13 липня, 06:36
«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
12 липня, 17:59
РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
12 липня, 06:33

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту