Стоматолог, багато їжі. Речник «Хочу жити» розповів про табори для полонених росіян

Полонені окупанти перед обміном: гляньте на наші мармизи – ми від’їлися

Потрапивши в український полон, російські військові опиняються у комфортних умовах. Окупантам щодня виплачують кошти за їх працю та добре годують, а також їм доступне медичне обслуговування, зокрема стоматолог. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів речник проєкту «Хочу жити» Віталій Матвієнко.

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Російські полонені перед обміном, розповідаючи, як їм жилося у полоні, кажуть, що, мовляв, тільки гляньте на наші мармизи – ми від’їлися. Проте існують випадки, коли після повернення до Росії вчорашні полонені починають співати зовсім іншої. Кажуть, що їх у полоні били, стріляли, рубали тощо.

«А що ж їм ще розповідати на камеру? З одного боку, це абсолютно логічні заяви від них. Інакше й не могло бути після того, як з ними попрацювало ФСБ, дало вказівки, як говорити. Ми ж зі свого боку чудово розуміємо, що це все неправда. Та й світ, врешті-решт, бачить так само неправду», – наголосив Матвієнко.

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Зрештою, в Україні відкрито доступ до табору військовополонених для Міжнародного Червоного Хреста. За умовами перебування можна стежити постійно. На вимогу співробітників організації Україна готова навіть надавати додаткові зручності для полонених.

У таборі для полонених справді дуже комфортні умови. Росіяни можуть спокійно відпочивати: є час для занять спортом на будь-який смак і час на обідні перерви між роботою. Годують їх дуже якісно. Ті, хто потребують медичного обслуговування, можуть безперешкодно його отримати у таборі.

«До послуг полонених є стоматологічний кабінет, якщо вони забажають лікувати собі зуби. Там все обладнано за останнім словом техніки. Настільки, що прибуваючи назад у Росію, полонений може похизуватися голлівудською посмішкою», – зауважив речник проєкту «Хочу жити».

У статті 6 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими (1929 рік) йдеться, що полонений має право користуватися всіма благами цивілізації, потрібними для нормальної життєдіяльності.

Держава витрачає на утримання одного військовополоненого 10 тис. грн на місяць. Сума така, тому що стільки ж витрачається на утримання в'язнів у тюрмах.

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«Хочу зауважити, що вартість утримання російського військовополоненого не така висока як вартість життя військового ЗСУ. Тому чим більше солдатів агресора здаватимуться у полон, тим краще як для нас, так і для них. Вони врятують свої життя і зможуть повернутися додому. Україна готова прийняти абсолютно всіх російських військових у полон», – запевнив Матвієнко.

До того ж окупанти працюють за гроші. Згідно з нормами поводження з військовополоненими, передбаченими Женевською конвенцією, росіяни, що перебувають у полоні, отримують оплату праці у розмірі 10 грн на людину на день у франковому еквіваленті (швейцарські франки, – «Главком»).

Окрім того, вони мають право отримувати посилки від родичів. Вага може досягати максимум 20 кг. Можна присилати різну їжу: цукерки, сало, хліб та смаколики. Дозволяється отримувати два блоки цигарок.

«Хочу жить» – проєкт, створений для військовослужбовців збройних сил Росії та Білорусі, які хочуть здатися у полон. Він створений Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими. Працює за підтримки Міністерства оборони України і Головного управління розвідки.

До слова, сплеск активності зі здачі у полон трапився під час контрнаступу. Наразі по 3 тис. окупантів щомісяця здаються добровільно: скільки росіян звернулися із проханням взяти їх у полон – речник «Хочу жити» назвав число.