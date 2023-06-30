Капітан російського судна, який завозив на окуповані території боєприпаси із Сирії, отримав підозру

Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми

Ворожу техніку було доставлено до тимчасово захопленого Криму для використання окупаційними угрупованнями РФ

Служба безпеки задокументувала злочинні дії капітана російського вантажного судна «Sparta IV» Олексія Терещенка, який причетний до ведення агресивної війни проти України. Він допомагав перекидати бойову техніку російських військ із Сирії на тимчасово окуповані території нашої держави, повідомляє СБУ.

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Для прихованого транспортування «вантажу» ворог використовував цивільні судна, які належать торговому флоту РФ.

Встановлено, що з 25 лютого до 7 березня 2023 року суховантаж під керівництвом Терещенка нелегально переправив до Новоросійська партію бойової техніки з військової бази рф в сирійському порту Тартус.

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Йдеться про:

2 російських ракетно-гарматних комплекси «Панцир-С1»;

11 автомобілів «Урал-4320» з причепами;

200 некерованих реактивних снарядів для систем залпового вогню.

Потім ворожу техніку було доставлено до тимчасово захопленого Криму для використання окупаційними угрупованнями РФ на південному фронті.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Терещенку про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни).

Оскільки фігурант перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

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Нагадаємо, СБУ оголосила підозру російському мільярдеру, який причетний до фінансування збройної агресії РФ проти України.