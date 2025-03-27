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Окупанти атакували центр Херсона: є загиблі та поранені

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Окупанти атакували центр Херсона: є загиблі та поранені
Росіяни завдали удару по центру Херсона. Унаслідок удару в Херсоні частково зникло електропостачання
фото: скриншот відео

Смертельні поранення дістав чоловік, який перебував на зупинці

Війська РФ завдали удару по центру Херсона. Відомо про двох загиблих та поранених. Як передає «Главком», про це повідомляють начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Обстріл обірвав життя 55-річної жінки, а 56-річного чоловіка доставили до лікарні з мінно-вибуховою травмою. Унаслідок удару в Херсоні частково зникло електропостачання.

Згодом стало відомо, що смертельні поранення дістав чоловік, який перебував на зупинці. 

Раніше вранці росіяни атакували з безпілотника жінку 82 років. Вона зазнала поранення, несумісного з життям.

Нагадаємо, окупанти вдарили дронами по Харкову. Внаслідок ударів є постраждалі. Про це повідомляють мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, інформує «Главком».

Мер Харкова Ігор Терехов повідомляє, що ворог щонайменше 12 разів вдарив по Харкову своїми бойовими БпЛА.

Терехов додав, що пошкоджені житлові будинки, автомобілі, господарчі споруди. Усі відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків обстрілу Харкова.

Також Росія атакувала Дніпро БпЛА. Внаслідок атаки у місті вирують пожежі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Місцеві пабліки повідомляють, що у Дніпрі пролунала серія вибухів, після яких виникло багато пожеж. За попередньою інформацією, удар прийшовся на центр міста.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак прокоментував вибухи у Дніпрі:

«Через атаку дронів у Дніпрі сталося одразу кілька пожеж. Зайнялися авто, об'єкти інфраструктури. Всі служби працюють. Чи є постраждалі – з'ясовуємо».

Крім того, 25 березня окупанти масовано атакували Кривий Ріг у Дніпропетровській області дронами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Ради оборони міста Олександра Вілкула.

Відомо, що у Кривому Розі під час дронової атаки пролунало близько 15 вибухів.

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Теги: Херсон

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