Допомагав росіянам обкрадати фермерів під час окупації Херсона: СБУ затримала депутата

Під час обшуків в оселі та офісі затриманого вилучено комп’ютери, бухгалтерські документи та чорнові записи, які підтверджують злочини

СБУ: Посадовець «здавав» окупантам власників місцевого агробізнесу, які не підтримували кремлівський режим

Служба безпеки затримала у Херсоні депутата місцевої облради, який співпрацював з росіянами на період окупації міста. Під час звільнення громади посадовець втік за кордон, але згодом повернувся в Україну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

Офіс генпрокурора пояснює, що підозрюваний – депутат Херсонської обласної ради VIII скликання від забороненої рішенням РНБО проросійської політичної партії «Блок Володимира Сальдо», власник та фактичний керівник кількох фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств у Херсонській області.

«Задокументовано, як посадовець «здавав» окупантам власників місцевого агробізнесу, які не підтримували кремлівський режим. Згодом до цих підприємців приходили озброєні росіяни, які викрадали у них агропродукцію та сільськогосподарську техніку. Потім депутат складував награбоване майно на території підконтрольних йому компаній для подальшого переправлення до РФ», – йдеться у повідомленні.

СБУ наголошує, що у такий спосіб фігурант вивіз до країни-агресора понад 100 тонн викраденої агропродукції, зокрема насіння соняшника. Крім того, депутат «розквартировував» окупаційні угруповання РФ в оселях місцевих жителів, які тікали від загарбників.

«Також чоловік забезпечував російських військових продуктовими «наборами» та допомагав ремонтувати їхню техніку на афілійованих СТО. За це фігурант отримав від Сальдо «статус федерального радника» і перепустку, яка дозволяла йому вільно пересуватися по всій території регіону», – йдеться у повідомленні.

Під час обшуків в оселі та офісі затриманого вилучено комп’ютери, бухгалтерські документи та чорнові записи, які підтверджують його злочини.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили посадовцю про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Раніше у Миколаєві була затримана студентка, яка збиралася влаштувати вибух біля адмінбудівлі поліції. Дівчина теж діяла за вказівками російських кураторів.

Також «Главком» повідомляв, що у Хмельницькій області Служба безпеки затримала ворожого агента, який шпигував за військовими аеродромами і готував теракт біля місцевого ТЦК.

До слова, Росія намагалась отримати актуальні дані про Сили оборони України в акваторії Чорного моря. Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала в Одесі шпигуна.