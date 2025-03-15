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Росіяни обстріляли Херсон та передмістя: загинула жінка

Андрій Самойленко
glavcom.ua
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Росіяни обстріляли Херсон та передмістя: загинула жінка
один із снарядів потрапив у приватний будинок
фото: ДСНС Херсонщини

Внаслідок чергової російської атаки загинула жителька Степанівки

Сьогодні, 15 березня, російські терористи вдарили по селу Степанівка Херсонської громади. Внаслідок ворожої атаки загинула місцева жителька. Про це пише «Главком» з посиланням на Херсонську облпрокуратуру.

Загибла 82-річна жінка в момент російського удару знаходилася на веранді приватного будинку. За фактом загибелі людини правоохоронці розпочали розслідування.

Росіяни обстріляли Херсон та передмістя: загинула жінка фото 1

Також, у наслідок обстрілу Херсона увечері, 14 березня, один із снарядів потрапив у приватний будинок, спричинивши часткове руйнування.

“Рятувальники отримали сигнал проте, що під завалами є людина, яка подає ознаки життя. Попри небезпеку та загрозу повторних ударів, вони негайно розпочали пошуково-рятувальні роботи”, - йдеться у повідомленні.

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Наслідки удару по Херсону
фото: ДСНС Херсонщини

Надзвичайники оперативно розібрали уламки та дістали постраждалого. Як відомо, чоловіка евакуювали і передали медикам.

Xepcoнcькa вiйcькoвa oблacнa aдмiнicтpaцiя oпpилюднилa вiдeo з нacлiдкaми aтaки.

Нагадаємо, Прокудін повідомив, що одна з керованих авіабомб влучила в житловий квартал. Внаслідок атаки у Центральному районі загорівся приватний будинок. За його словами, Херсон вдруге за день потерпає від ворожих авіаударів.

 

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Теги: Херсон будинок жінка обстріл росія

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