Росіяни обстріляли Херсон та передмістя: загинула жінка
Внаслідок чергової російської атаки загинула жителька Степанівки
Сьогодні, 15 березня, російські терористи вдарили по селу Степанівка Херсонської громади. Внаслідок ворожої атаки загинула місцева жителька. Про це пише «Главком» з посиланням на Херсонську облпрокуратуру.
Загибла 82-річна жінка в момент російського удару знаходилася на веранді приватного будинку. За фактом загибелі людини правоохоронці розпочали розслідування.
Також, у наслідок обстрілу Херсона увечері, 14 березня, один із снарядів потрапив у приватний будинок, спричинивши часткове руйнування.
“Рятувальники отримали сигнал проте, що під завалами є людина, яка подає ознаки життя. Попри небезпеку та загрозу повторних ударів, вони негайно розпочали пошуково-рятувальні роботи”, - йдеться у повідомленні.
Надзвичайники оперативно розібрали уламки та дістали постраждалого. Як відомо, чоловіка евакуювали і передали медикам.
Xepcoнcькa вiйcькoвa oблacнa aдмiнicтpaцiя oпpилюднилa вiдeo з нacлiдкaми aтaки.
Нагадаємо, Прокудін повідомив, що одна з керованих авіабомб влучила в житловий квартал. Внаслідок атаки у Центральному районі загорівся приватний будинок. За його словами, Херсон вдруге за день потерпає від ворожих авіаударів.
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