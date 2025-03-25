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Окупанти уночі атакували Полтавщину, спричинили пожежу на підприємстві

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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Окупанти уночі атакували Полтавщину, спричинили пожежу на підприємстві
Внаслідок падіння уламків у Миргородському районі було пошкоджено підприємство
фото: Telegram/Володимир Когут

Двоє людей зазнали поранень

Напередодні, 24 березня, ввечері та у ніч на сьогодні, 25 березня, російські окупанти атакували безпілотниками Полтавську область. Внаслідок падіння уламків ворожих дронів у Миргородському районі було пошкоджено ангарне приміщення одного з підприємств, там сталася пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інформацію в. о. голови Полтавської ОВА Володимира Когута

Окупанти уночі атакували Полтавщину, спричинили пожежу на підприємстві фото 1
фото: Telegram Володимира Когута

Двоє працівників пошкодженого підприємства дістали поранення. Один з них був госпіталізований, інший – отримав допомогу на місці.

Нагадаємо, напередодні, 14 березня, російські загарбники атакували ракетами Суми. Внаслідок удару у центрі міста руйнувань зазнали кілька багатоповерхівок та школа. Постраждали близько 90 людей, у тому числі – понад десять дітей.  

Також «Главком» повідомляв, що у Київській області внаслідок російської дронової атаки 24 березня було пошкоджено низку будівель, одна людина постраждала.

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Теги: пожежа Полтавщина безпілотник

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