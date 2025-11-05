Головна Країна Події в Україні
Окупанти атакували вугільні підприємства на Донеччині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Окупанти атакували вугільні підприємства на Донеччині
За попередньою інформацією, внаслідок удару загиблих та постраждалих немає
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Пошкоджені котельня, адміністративні та складські будівлі

У середу, 5 листопада, російська терористична армія атакувала вугільні підприємства у Донецькій області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

«Внаслідок п'яти авіаударів керованими авіабомбами на Донеччині зазнали уражень об’єкти підприємств вугільної галузі. Пошкоджені котельня, адміністративні та складські будівлі. Підприємства наразі не функціонують», – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.

«Російський терор не припиняється. Ведемо перемовини з партнерами щодо посилення протиповітряної оборони та обладнання для швидкого відновлення енергетичної інфраструктури», – зазначила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

Раніше на Донеччині російська авіація завдала удару по Слов’янській теплоелектростанції, внаслідок чого загинули двоє енергетиків – Сергій Дяченко та Михайло Григор’єв. Ще п’ятеро працівників дістали поранення.

Теги: Міненерго вугілля війна Донеччина

