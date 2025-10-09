Головна Світ Соціум
У Ростовській області безпілотники атакували нафтобазу

Наталія Порощук
glavcom.ua
НПЗ з 1955 року забезпечує паливом організації різних сфер діяльності
У Матвєєво-Курганському районі в ході відбиття повітряної атаки знищено нібито три БпЛА

У російському селищі Матвєєв Курган Ростовської області БпЛА атакували, імовірно, нафтобазу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пабліки.

Місцеві жителі зауважують, що в районі пролетіли як мінімум два безпілотники. Нафтобаза «Матвєєв-Курган» постачає пальне організаціям різних сфер діяльності, а також веде роздрібну торгівлю ПММ через власні АЗС.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар написав: «У Матвєєво-Курганському районі в ході відбиття повітряної атаки знищено три БпЛА. У селищі Матвєєв Курган пошкоджено скління, фасади і покрівлю декількох житлових будинків, а також п'ять автомобілів. Інформація про постраждалих уточнюється».

До слова, у ніч на 9 жовтня Сили оборони уразили Коробковський газопереробний завод та лінійно-виробничу диспетчерську станцію «Єфімовка» у Волгоградській області. Коробковський газопереробний завод є одним з найбільших заводів з первинної переробки природного газу та супутнього нафтового газу на півдні Росії з проєктною потужністю 450 млн кубометрів природного і попутного газу на рік та 186 тис. тонн широкої фракції легких вуглеводнів на рік.

