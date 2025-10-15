Головна Світ Політика
Трамп заявив, що обговорить із Зеленським український наступ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп: Ми будемо говорити з ним про війну. І ми поговоримо про те, що, як я розумію, вони хочуть перейти в наступ
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп наголосив, що під час розмови доведеться прийняти рішення щодо наступу України

Президент США Дональд Трамп повідомив, що планує провести розмову з президентом України Володимиром Зеленським у п’ятницю, передає «Главком».

Як стало відомо, основною темою розмови Трампа та Зеленського стане війна та підготовка українських сил до можливого наступу.

«Ми будемо говорити з ним про війну. І ми поговоримо про те, що, як я розумію, вони хочуть перейти в наступ. Я ухвалю рішення з цього приводу. Але вони хотіли б розпочати наступ – ви це знаєте. І нам доведеться прийняти рішення», – заявив Трамп.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. За словами глави держави, переговори, які відбудуться 17 жовтня, можуть «наблизити завершення війни». 

Президент наголосив, що Україна вже виконала свою «домашню роботу», підготувавши військову та економічну частини порядку денного. «Порядок денний нашої зустрічі з президентом Америки дуже змістовний, і я дякую всім, хто допомагає. Це реально може наблизити завершення війни», — зазначив глава держави.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі, щоб обговорити можливість постачання ракет Tomahawk для України. Як писав Axios, Зеленський планує запропонувати конкретні варіанти стратегічного співробітництва, наголошуючи на необхідності таких переговорів. Це стане продовженням нещодавньої телефонної розмови між двома лідерами, під час якої обговорювалося надання Україні ракет Tomahawk і додаткових систем Patriot для зміцнення її повітряної оборони.

До слова, у суботу, 11 жовтня, президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом США Дональдом Трампом можливість передавання американських крилатих ракет Tomahawk. Ракети Tomahawk дадуть Україні можливість завдати удару глибоко всередині Росії, зокрема по Москві. Згодом президент України знову повідомив, що поспілкувався із президентом США. Глава держави запевнив, що «теж була дуже продуктивна розмова».

Теги: США війна Дональд Трамп Володимир Зеленський

