Президент заявив, що 30% від усіх бойових дій відбувається в Покровську

За словами президента, у Покровську зараз перебуває від 260 до 300 російських військових

Зеленський: Покровськ – ворог успіху не мав за останні дні

У понеділок, 3 листопада, президент України Володимир Зеленський провів Ставку, під час якої заслухав доповідь про ситуацію на фронті. Майже третина боїв припадає на Покровськ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

«Покровськ – ворог успіху не мав за останні дні, 26-30% від всіх бойових дій на фронті відбуваються в Покровську. Причому 50% від всіх застосувань КАБів йде на Покровськ. Ви розумієте, як нашим не просто», – наголосив Зеленський.

За словами президента, в Покровську зараз від 260 до 300 російських військових, у місті працює 425-й окремий штурмовий полк. Зеленський подякував 35-й, 38-й бригадам, 68-й окремій єгерській бригаді, 32-й та 155-й бригадам, які також виконують завдання на цьому напрямку.

На Ставці обговорили ситуацію щодо Купʼянська, де за словами Зеленського, залишається близько 60 окупантів.

Як повідомлялося, бої за контроль над стратегічно важливим містом Покровськ загострюються. Останніми тижнями російські підрозділи почали проникати до міста і перекрили останні шляхи постачання, які використовуються для забезпечення ЗСУ.

Нагадаємо, головком Олександр Сирський повідомив, що у Покровсько-Мирноградській агломерації росіяни намагаються проникнути до житлової забудови та перерізати українські шляхи постачання. Однак оточення чи блокування цих міст немає.