Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни атакували критичну інфраструктуру Харкова

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни атакували критичну інфраструктуру Харкова
Окупанти атакували Харківщину
фото з відкритих джерел

Унаслідок обстрілу є поранений

Протягом вечора 24 грудня Харків та область знову стали мішенню для ворожих ударів. Наслідки повідомляє місцева влада та Харківська обласна прокуратура, пише «Главком».

Увечері у Слобідському районі Харкова зафіксовано два удари безпілотниками, попередньо типу «Молнія». Перше влучання сталося поблизу житлових будинків, внаслідок чого було пошкоджено автомобілі, гараж, а також вибито вікна в квартирах. Друге влучання сталося на території об'єкта критичної інфраструктури. За попередньою інформацією, постраждалих немає, але збитки значні.

Орієнтовно о 19:30 збройні сили Росії здійснили удар по Шевченківському району Харкова, в результаті чого було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та виникла пожежа. 59-річний охоронець цього об'єкта отримав опіки.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про ситуацію у Слобідському та Шевченківському районах: «Сьогодні цілий день ворог бʼє по обʼєктах критичної інфраструктури, які надають городянам тепло та постачають гарячу та холодну воду. Ціллю останніх двох прильотів у Слобідському та Шевченківському районах також були саме такі обʼєкти».

Наразі в Харкові триває цілодобова робота фахівців та енергетиків, які роблять все можливе, щоб забезпечити мешканців міста необхідними комунальними послугами, попри численні ворожі обстріли.

Нагадаємо, російські загарбники вдарили безпілотником по чернігівській багатоповерхівці. Унаслідок влучання виникла пожежа в одній з квартир.

Раніше російські терористи атакували ударними дронами енергетичну інфраструктуру у Чернігові. Унаслідок обстрілу пошкоджено важливий енергооб'єкт у Чернігівському районі. Через це залишилися без електропостачання десятки тисяч абонентів.

Читайте також:

Теги: Харків пожежа обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Комбінований обстріл Києва: є поранені, пошкодження та пожежі
Комбінований обстріл Києва: є поранені, пошкодження та пожежі
29 листопада, 02:49
Наслідки атаки у Києві у ніч на 29 листопада
Численні пожежі та руйнування у Києві й області: оновлені дані станом на ранок
29 листопада, 07:57
У Дніпрі триває ліквідація пожеж унаслідок російського удару
«Хочуть лишити нас без ліків». Філатов прокоментував атаку на Дніпро
6 грудня, 16:34
Внаслідок пожежі в нічному клубі в індійському штаті Гоа загинули щонайменше 23 людини
Індія: пожежа в нічному клубі забрала життя щонайменше 23 людей
7 грудня, 03:16
Волонтер Тимофій «Кучер» підтвердив, що вражений об'єкт належить волонтерському центру
Окупанти атакували Дніпро: палає волонтерський склад
8 грудня, 00:33
Тупчій виготовив сотні латексних носів для акторів популярного проєкту «Шоу довгоносиків»
Унаслідок обстрілу Києва загинув творець легендарних «довгоносиків» Вадим Тупчій
25 листопада, 16:48
Понад 600 вікон і балконів на Харківському шосе пошкоджені
Вікна винесло в усіх будинках навколо. Влада розповіла про наслідки удару на Харківському шосе
29 листопада, 15:58
РФ б'є по енергетиці Одеси
Росія атакує Одесу безпілотниками: почало зникати світло
18 грудня, 23:57
Пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури на Рівненщині
Ворог атакував цивільний об’єкт на Рівненщині
21 грудня, 09:20

Події в Україні

Росіяни атакували критичну інфраструктуру Харкова
Росіяни атакували критичну інфраструктуру Харкова
Лінія фронту станом на 24 грудня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 24 грудня 2025. Зведення Генштабу
Обстріл Чернігова, заяви президента Зеленського. Головне за 24 грудня
Обстріл Чернігова, заяви президента Зеленського. Головне за 24 грудня
Як будуть вимикати світло 25 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 25 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»
На Святвечір окупанти вдарили по Алеї Героїв у Черкасах
На Святвечір окупанти вдарили по Алеї Героїв у Черкасах
Без світла до 20 годин. Гендиректор ДТЕК розповів, якою буде ця зима для українців
Без світла до 20 годин. Гендиректор ДТЕК розповів, якою буде ця зима для українців

Новини

Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
Сьогодні, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
Сьогодні, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Сьогодні, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
Вчора, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua