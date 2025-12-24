Росіяни атакували критичну інфраструктуру Харкова

Унаслідок обстрілу є поранений

Протягом вечора 24 грудня Харків та область знову стали мішенню для ворожих ударів. Наслідки повідомляє місцева влада та Харківська обласна прокуратура, пише «Главком».

Увечері у Слобідському районі Харкова зафіксовано два удари безпілотниками, попередньо типу «Молнія». Перше влучання сталося поблизу житлових будинків, внаслідок чого було пошкоджено автомобілі, гараж, а також вибито вікна в квартирах. Друге влучання сталося на території об'єкта критичної інфраструктури. За попередньою інформацією, постраждалих немає, але збитки значні.

Орієнтовно о 19:30 збройні сили Росії здійснили удар по Шевченківському району Харкова, в результаті чого було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та виникла пожежа. 59-річний охоронець цього об'єкта отримав опіки.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про ситуацію у Слобідському та Шевченківському районах: «Сьогодні цілий день ворог бʼє по обʼєктах критичної інфраструктури, які надають городянам тепло та постачають гарячу та холодну воду. Ціллю останніх двох прильотів у Слобідському та Шевченківському районах також були саме такі обʼєкти».

Наразі в Харкові триває цілодобова робота фахівців та енергетиків, які роблять все можливе, щоб забезпечити мешканців міста необхідними комунальними послугами, попри численні ворожі обстріли.

Нагадаємо, російські загарбники вдарили безпілотником по чернігівській багатоповерхівці. Унаслідок влучання виникла пожежа в одній з квартир.

Раніше російські терористи атакували ударними дронами енергетичну інфраструктуру у Чернігові. Унаслідок обстрілу пошкоджено важливий енергооб'єкт у Чернігівському районі. Через це залишилися без електропостачання десятки тисяч абонентів.