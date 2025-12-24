Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 24 грудня 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Лінія фронту станом на 24 грудня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 24 грудня
фото: Генштаб ЗСУ

24 грудня на фронті відбулося 130 бойових зіткнень

Противник завдав одного ракетного та 52 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 118 керованих авіабомб. Крім того, застосував 3274 дрони-камікадзе та здійснив 3015 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

24 грудня станом на 22:00 відбулося 130 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог здійснив дві атаки на позиції українських захисників, завдав трьох авіаударів, застосувавши шість керованих авіабомб, здійснив 124 обстріли, з яких чотири – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 24 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанські Хутори, Дворічанське та у бік Ізбицького, Григорівки та Колодязного. Українські підрозділи відбили дев’ять атак, ще одне бойове зіткнення наразі триває.

Лінія фронту станом на 24 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

П’ять атак відбили українські захисники на Куп’янському напрямку – у бік Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Куп’янська.

Лінія фронту станом на 24 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупинили п’ять атак у районах населених пунктів Новоселівка, Новоєгорівка, Ставки, Шандриголове та в бік Лиману. Ще одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 24 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Наші оборонці відбивали чотири спроби окупантів просунутися в районах Сіверська та Дронівки.

Лінія фронту станом на 24 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Противник наступальних дій не проводив.

Лінія фронту станом на 24 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 14 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Софіївка, Клебан-Бик, Русин Яр та у напрямку Іванопілля.

Лінія фронту станом на 24 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 28 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Іванівка, Родинське, Червоний Лиман, Котлине, Удачне, Молодецьке, Сухецьке, Мирноград, Покровськ, Дачне, Філія та в напрямку Гришиного. Наразі точиться один бій.

Лінія фронту станом на 24 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Українські підрозділи зупинили 12 атак окупантів у районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Вишневе, Рибне, Злагода, Красногірське та Привільне.

Лінія фронту станом на 24 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Українські оборонці відбили 19 атак окупантів поблизу населених пунктів Солодке та Гуляйполе, ще одне боєзіткнення на даний час незавершене. Авіаударів противника зазнали Залізничне, Тернувате, Воздвижівка та Лугівське.

Лінія фронту станом на 24 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Противник наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів по районах населених пунктів Новоданилівка та Запоріжжя.

Лінія фронту станом на 24 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Три ворожі атаки закінчились для окупантів безрезультатно.

Лінія фронту станом на 24 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1400-й день повномасштабної війни в Україні.

