На Святвечір окупанти вдарили по Алеї Героїв у Черкасах

Унаслідок ворожого удару понівечено памʼятники громадян

У Черкасах росіяни влучили ракетою у цвинтар. Вибухом пошкодило пам'ятники та Алею Героїв. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Черкас Анатолія Бондаренка.

«Понівечені пам'ятники простих громадян нашого міста, плюс Алея наших героїв. Те, що вони роблять на Святий вечір – останнє, що роблять віряни», – прокоментував Бондаренко.

Міський голова наголосив, що «війна проти пам'ятників і людських душ, які давно загинули, це їхній (росіян – «Главком») стиль».

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець розповів, що засобами ППО знешкоджено російську ракету в Черкаському районі. Є одна травмована людина. За попередніми даними, вибуховою хвилею пошкоджено заклад освіти, гаражний кооператив, місцевий цвинтар.

Нагадаємо, російські загарбники вдарили безпілотником по чернігівській багатоповерхівці. Раніше російські терористи атакували ударними дронами енергетичну інфраструктуру. Унаслідок обстрілу пошкоджено важливий енергооб'єкт у Чернігівському районі. Через це залишилися без електропостачання десятки тисяч абонентів.

До слова, РФ завдала серії прицільних ударів по ТЕЦ у найближчому передмісті Харкова. Це призвело до суттєвого падіння напруги в місті та позначилося на теплопостачанні та роботі міського транспорту.