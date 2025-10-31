Головна Країна Події в Україні
Через атаку РФ по Слов'янській ТЕС загинули двоє енергетиків

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Через атаку РФ по Слов’янській ТЕС загинули двоє енергетиків
Слов'янська ТЕЦ
фото: Вікіпедія

Росіяни скинули керовану авіабомбу на територію Слов’янської ТЕС, пошкодивши обладнання інженерно-лабораторного корпусу

На Донеччині російська авіація завдала удару по Слов’янській теплоелектростанції, внаслідок чого загинули двоє енергетиків – Сергій Дяченко та Михайло Григор’єв. Ще п’ятеро працівників дістали поранення, передає «Главком» із посиланням на Міністерство енергетики України.

Як повідомили в Міністерстві енергетики, ворог скинув керовану авіабомбу на територію станції, пошкодивши обладнання інженерно-лабораторного корпусу.

«Російські терористи свідомо б’ють по тим, хто несе людям світло. Вони продовжують свій цинічний терор проти цивільних і критичної інфраструктури», – зазначили у відомстві. У міністерстві висловили співчуття родинам загиблих та побажали пораненим якнайшвидшого одужання.

У ДТЕК також підтвердили втрати та поранення серед працівників: «Ворог забрав життя двох наших колег з Донбасенерго, які перебували на теплоелектростанції під час масованої атаки. Ніколи не забудемо. Ніколи не пробачимо. Співчуття рідним, близьким, колегам загиблих. Якнайшвидшого одужання пораненим».

Росія продовжує систематично обстрілювати енергетичні об’єкти по всій Україні, намагаючись залишити населення без світла та тепла напередодні зими.

Як відомо, 30 жовтня російські загарбники вчергове атакували енергетичну інфраструктуру. Під удар потрапила Словʼянська ТЕС. 

«Зараз, кілька годин тому, був удар по Словʼянській ТЕС – удар російських бомб. На жаль, дві людини загинули. Мої співчуття. Є поранені. І це виключно терор. Нормальні так не воюють, і на таку російську війну повинна бути належна реакція світу», – сказав президент Зеленський.

Нагадаємо, завтра, 31 жовтня, в усіх областях України цілодобово будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Причина застосування обмежень – наслідки трьох російських масованих ракетно-дронових атак на енергосистему упродовж цього місяця.

Як повідомлялося, Росія вкотре масовано вдарила по об’єктах енергетичної інфраструктури в кількох регіонах, є значна кількість знеструмлених споживачів у кількох областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Зауважимо, що російська терористична армія вдарила по Львівщині. Пошкоджено Добротвірську ТЕС. Також у ніч проти 30 жовтня російські терористи атакували Вінниччину. Внаслідок влучань є пошкодження цивільної та критичної інфраструктури, житлових будинків, транспортних засобів. Постраждали люди.

