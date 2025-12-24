Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Як будуть вимикати світло 25 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Як будуть вимикати світло 25 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

Завтра, 25 грудня, в усіх областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. «Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!» – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що нинішня зима для українців стане найскладнішою від початку повномасштабного вторгнення. Українська енергосистема вже відчуває нестачу резервних систем живлення та брак часу для його відновлення. Водночас щоденні російські обстріли по енергоструктурі України не припиняються.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Зауважимо, експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день.

Читайте також:

Теги: Укренерго відключення відключення світла електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міненерго заявило про атаку на енергетичну інфраструктуру
Міненерго заявило про атаку на енергетичну інфраструктуру
Вчора, 07:43
Ростов частково залишився без світла після атаки
Атака на Одесу, удари по Росії: головне за ніч
19 грудня, 05:13
Батайськ атакували БпЛА
Безпілотники атакували Ростовську область: уражено танкер
18 грудня, 00:56
Основні потужності виробництва електроенергії нині знаходяться на заході України
Чому в західних регіонах України менше відключень світла? Пояснення Міненерго
12 грудня, 21:15
У мережі зафіксовано активне поширення дезінформації, яку веде Росія, а також ресурси, замасковані під українські, з маніпуляціями щодо відключень електроенергії в Україні
Росія запустила дезінформаційну кампанію щодо відключень світла в Україні: що потрібно знати
11 грудня, 22:46
Прем'єрка розповіла про результати чергового засідання енергетичного штабу
Коли покращиться ситуація з відключенням світла? Відповідь Свириденко
11 грудня, 14:22
З переліку буде виключено обʼєкти, які не мають критичного значення для функціонування регіонів
Уряд доручив скоротити перелік обʼєктів критичної інфраструктури та споживання світла
9 грудня, 19:21
У Краматорську на Донеччині стався блекаут
Краматорськ занурився у темряву: причина блекауту
7 грудня, 22:58
Відключення світла 4 грудня 2025 року: графіки
Відключення світла 4 грудня 2025 року: графіки
3 грудня, 18:02

Події в Україні

Як будуть вимикати світло 25 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 25 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»
На Святвечір окупанти вдарили по Алеї Героїв у Черкасах
На Святвечір окупанти вдарили по Алеї Героїв у Черкасах
Без світла до 20 годин. Гендиректор ДТЕК розповів, якою буде ця зима для українців
Без світла до 20 годин. Гендиректор ДТЕК розповів, якою буде ця зима для українців
Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Чернігові
Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Чернігові
Працівник ТЦК, який побив учителя в Харкові, має сплатити штраф: деталі
Працівник ТЦК, який побив учителя в Харкові, має сплатити штраф: деталі
Шмигаль обговорив зі Швецією постачання літаків Gripen для України
Шмигаль обговорив зі Швецією постачання літаків Gripen для України

Новини

Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
Сьогодні, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
Сьогодні, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Сьогодні, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
Вчора, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua