Обстріл Чернігова, заяви президента Зеленського. Головне за 24 грудня

Окупанти упродовж дня тероризували Чернігів, завдаючи ударів по різних обʼєктах

Обстріл Чернігова

Російські загарбники вдарили безпілотником по чернігівській багатоповерхівці. Унаслідок влучання виникла пожежа в одній з квартир.

Раніше російські терористи атакували ударними дронами енергетичну інфраструктуру у Чернігові. Унаслідок обстрілу пошкоджено важливий енергооб'єкт у Чернігівському районі. Через це залишилися без електропостачання десятки тисяч абонентів.

Порт «Південний» відновив роботу після обстрілу

Порт «Південний» відкритий для заходу та виходу суден. Роботи в акваторії порту здійснюються з урахуванням необхідних заходів безпеки та обмежень.

В акваторії порту Чорноморськ зафіксовані маслянисті плями. До ліквідації наслідків ворожого обстрілу в обох акваторіях (порт «Чорноморськ» та порт «Південний») залучені всі відповідні служби, працюють спеціалізовані судна та судна-нафтозбирачі.

Росія відхилила мирний план США та України з 20 пунктів

Російська Федерація вимагатиме ключових змін в крайній версії мирного плану США та України, який складається з 20 пунктів.

За даними агентства Bloomberg, Москва розглядає план, розроблений між Україною та США як відправну точку для подальших переговорів, адже там нема положень, важливих для РФ. За словами неназваного співрозмовника, мирний план нібито не відповідає на багато питань, тому Москва вивчатиме документ «з холодною головою».

«За словами особи, наближеної до Кремля, серед питань, що турбують Росію, є гарантії щодо відмови від подальшого розширення військового альянсу НАТО на схід та щодо нейтрального статусу України у разі її вступу до Європейського Союзу. Ця особа також зазначила, що план не містить обмежень, яких вимагає Росія щодо післявоєнних збройних сил Києва та типів озброєння, а також не надає чітких гарантій щодо статусу російської мови в Україні. Росія також хоче отримати чіткість щодо питання скасування санкцій та сотень мільярдів доларів заморожених російських державних активів на Заході», – йдеться в матеріалі.

«Пункти незламності» матимуть безперебійний інтернет

Уряд оновлює вимоги до роботи «Пунктів незламності». Тепер кожен із них має бути забезпечений енергонезалежним інтернетом через технологію xPON або супутникові термінали Starlink.

Мінцифри зазначило, що доступ до інтернету в «Пунктах незламності» має зберігатися навіть під час тривалих відключень електроенергії. Це дозволить громадянам телефонувати рідним, користуватися державними послугами та отримувати оперативну інформацію від ДСНС.

Пресслужба відомства наголосила, що складна ситуація з електропостачанням в Одесі показала критичну потребу в стабільному зв’язку. За їхніми словами, під час знеструмлень держава нерідко дізнається про відсутність інтернету в пунктах зі скарг у соцмережах, а не через офіційні системи моніторингу.

Відтепер кожен «Пункт незламності» матиме або оптоволоконний інтернет xPON, який може працювати без світла до 72 годин, або супутниковий зв’язок Starlink – для локацій без кабельної інфраструктури.

Заяви президента Зеленського

Президент Володимир Зеленський уперше представив версію документа на 20 пунктів між США, Європою, Україною та РФ та назвав його «базовим документом про закінчення війни».

Найближчим часом Україна очікує реакцію Росії на запропоновані умови завершення війни після переговорів американської сторони з представниками РФ. За його словами, Київ разом зі США та Європою підготував низку рамкових документів, які визначають політичне завершення війни та гарантії безпеки для України.

За словами президента, Україна разом зі США опрацювала довгостроковий економічний документ щодо післявоєнного відновлення та розвитку держави. Йдеться про так звану «дорожню карту процвітання України» до 2040 року, яка передбачає масштабні інвестиції, економічне зростання та надання надійних гарантій безпеки.

Відбудова України після війни фінансуватиметься через систему міжнародних фондів, інвестицій і компенсацій, а не через пряме слово «репарації» в мирній угоді.