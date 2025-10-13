Головна Спорт Новини
Спорт може стати новим сенсом життя для людей з ампутацією – ампфутболіст Линдов

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Спорт може стати новим сенсом життя для людей з ампутацією – ампфутболіст Линдов
Роман Линдов є голкіпером команди «Буревій»

Линдов: Професіоналізація ампфутболу просто необхідна в Україні

Голкіпер Роман Линдов в інтерв'ю «Главкому» розповів, як в Україні розвивається ампфутбол.

«Ампфутбол в Україні ще у стадії розвитку, я сподіваюся, що у майбутньому це стане реальністю. Спорт для людей з ампутацією може стати новим важливим сенсом життя і професіоналізація ампфутболу просто необхідна в Україні. Наприклад, спонсор уже є, який забезпечує екіпірування, домовляється щодо наших тренувань на полі НТК ім. Віктора Баннікова, є допомога із подорожами від «Укрзалізниці». Наразі я, передусім, сфокусований на отриманні задоволення від самої гри», – заявив Линдов.

Він також зазначив, що у його команді «Буревій» наразі відсутні контракти для гравців.

Офіційний сайт Української асоціації футболу стверджує, що в Україні проживає понад 100 тис. людей з ампутованими кінцівками. Для багатьох із них ампфутбол відкриває шлях до фізичного та психологічного відновлення, повернення до активного життя та приєднання до спільноти однодумців.

Ампфутбол – вид спорту для людей з ампутаціями або порушеннями функції кінцівок. Гра проходить за такими основними правилами. На полі грають семеро гравців (шестеро польових і воротар). Польові гравці повинні мати ампутацію або ваду нижньої кінцівки, а воротар – верхньої. Польові гравці пересуваються на милицях без протезів, а воротарі грають без милиць. Гра складається з двох таймів по 25 хвилин із 10-хвилинною перервою. Розмір майданчика менший за стандартне футбольне поле (60x40 м). Використовуються адаптовані правила футболу з акцентом на безпеку гравців. Існують жіночі, чоловічі та міксовані команди. Це динамічний і видовищний вид спорту, який сприяє інклюзії та надихає своїм духом боротьби та командної гри.

Наразі в чемпіонаті України з ампфутболу беруть участь 10 команд. 

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

НОВИНИ ФУТБОЛУ поранення війна спорт

