Спорт може стати новим сенсом життя для людей з ампутацією – ампфутболіст Линдов
Линдов: Професіоналізація ампфутболу просто необхідна в Україні
Голкіпер Роман Линдов в інтерв'ю «Главкому» розповів, як в Україні розвивається ампфутбол.
«Ампфутбол в Україні ще у стадії розвитку, я сподіваюся, що у майбутньому це стане реальністю. Спорт для людей з ампутацією може стати новим важливим сенсом життя і професіоналізація ампфутболу просто необхідна в Україні. Наприклад, спонсор уже є, який забезпечує екіпірування, домовляється щодо наших тренувань на полі НТК ім. Віктора Баннікова, є допомога із подорожами від «Укрзалізниці». Наразі я, передусім, сфокусований на отриманні задоволення від самої гри», – заявив Линдов.
Він також зазначив, що у його команді «Буревій» наразі відсутні контракти для гравців.
Офіційний сайт Української асоціації футболу стверджує, що в Україні проживає понад 100 тис. людей з ампутованими кінцівками. Для багатьох із них ампфутбол відкриває шлях до фізичного та психологічного відновлення, повернення до активного життя та приєднання до спільноти однодумців.
Наразі в чемпіонаті України з ампфутболу беруть участь 10 команд.
