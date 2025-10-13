Спорт може стати новим сенсом життя для людей з ампутацією – ампфутболіст Линдов

Линдов: Професіоналізація ампфутболу просто необхідна в Україні

Голкіпер Роман Линдов в інтерв'ю «Главкому» розповів, як в Україні розвивається ампфутбол.

«Ампфутбол в Україні ще у стадії розвитку, я сподіваюся, що у майбутньому це стане реальністю. Спорт для людей з ампутацією може стати новим важливим сенсом життя і професіоналізація ампфутболу просто необхідна в Україні. Наприклад, спонсор уже є, який забезпечує екіпірування, домовляється щодо наших тренувань на полі НТК ім. Віктора Баннікова, є допомога із подорожами від «Укрзалізниці». Наразі я, передусім, сфокусований на отриманні задоволення від самої гри», – заявив Линдов.

Він також зазначив, що у його команді «Буревій» наразі відсутні контракти для гравців.

Офіційний сайт Української асоціації футболу стверджує, що в Україні проживає понад 100 тис. людей з ампутованими кінцівками. Для багатьох із них ампфутбол відкриває шлях до фізичного та психологічного відновлення, повернення до активного життя та приєднання до спільноти однодумців.

Ампфутбол – вид спорту для людей з ампутаціями або порушеннями функції кінцівок. Гра проходить за такими основними правилами. На полі грають семеро гравців (шестеро польових і воротар). Польові гравці повинні мати ампутацію або ваду нижньої кінцівки, а воротар – верхньої. Польові гравці пересуваються на милицях без протезів, а воротарі грають без милиць. Гра складається з двох таймів по 25 хвилин із 10-хвилинною перервою. Розмір майданчика менший за стандартне футбольне поле (60x40 м). Використовуються адаптовані правила футболу з акцентом на безпеку гравців. Існують жіночі, чоловічі та міксовані команди. Це динамічний і видовищний вид спорту, який сприяє інклюзії та надихає своїм духом боротьби та командної гри.

Наразі в чемпіонаті України з ампфутболу беруть участь 10 команд.

