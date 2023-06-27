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Постачав окупантам українську електроенергію: СБУ затримала колаборанта

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Постачав окупантам українську електроенергію: СБУ затримала колаборанта
Зловмисником виявився колишній майстер електричних мереж у Лимані
фото з відкритих джерел

Колаборант знеструмив цивільне населення регіону і перенаправив енергію на потреби окупантів

Служба безпеки викрила ще одного колаборанта у результаті стабілізаційних заходів на звільнених територіях Донеччини. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисником виявився колишній майстер електричних мереж у Лимані. Під час тимчасового захоплення міста він підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. За це його призначили «головним інженером» у створеній агресором «регіональній енергопостачальній компанії РФ».

На цій «посаді» колаборант знеструмив цивільне населення регіону і перенаправив доступну енергію на потреби російських окупантів. Зокрема, фігурант організовував подачу струму до окупаційної адміністрації Лиману, а також до утворених ворогом місцевих так званих «відділів міліції ДНР» та «військової комендатури» РФ.

Крім того, колаборант забезпечував безперебійне енергопостачання будівель, в яких були розквартировані регулярні російські війська. При цьому, домівки місцевих жителів залишалися без електроенергії.

Також фігурант записував для прокремлівських Telegram-каналів власні відеокоментарі, де він вихваляв окупаційний режим країни-агресора.

Після звільнення Лиману зловмисник намагався «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя. Однак, співробітники СБУ зірвали «плани» фігуранта – встановили його місцеперебування і затримали.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення.

Нагадаємо, в Івано-Франківську у понеділок, 26 червня, невідомий обстріляв спортзал і тяжко поранив одного із відвідувачів.

До слова, у пункті пропуску «Малі Селменці» на Закарпатті прикордонники викрили схему торгівлі дітьми.

Теги: колабораціонізм СБУ електроенергія окупанти

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