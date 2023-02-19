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Чого очікувати на річницю повномасштабного вторгнення: роз’яснення Повітряних сил

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чого очікувати на річницю повномасштабного вторгнення: роз’яснення Повітряних сил
фото ілюстративне

Сили оборони готові до будь-яких сценаріїв Росії

Росія на річницю вторгнення, 24 лютого, може завдати удару по Україні чи посилити атаки на фронті. Проте Сили оборони готові до цього. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі «24 каналу».

Ігнат зазначає, що Росія веде підготовку до атак, а також нагнітає ситуацію до річниці вторгнення в Україну. За його словами, ворог, ймовірно, хоче показати сакральність цієї дати.

Також у Повітряних силах не виключають, що можливі ракетні удари та певне загострення на фронті. Проте наголошують, що на сході України точаться запеклі бої щодня, а обстріли не припиняються.

«Говорити про якось драматичну ситуацію не доводиться. Так, буде загострення, будуть ракетні удари, ніхто вже й не сумнівається, що щось таке буде. Але ми до цього готові... Є в нас засоби для відбиття тих ударів. На жаль, не так багато засобів ППО є, як про них говорять», – заявив Ігнат.

Україна очікує систем ППО IRIS-T та SAMP-T, а українські військові випереджають графіки навчань.

Нагадаємо, триває 361-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківської області; Білогорівка, Червонопопівка і Кремінна Луганської області; Виїмка, Федорівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське і Часів Яр на Донеччині.

Теги: ЗСУ війна росія окупанти

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