Чого очікувати від Росії на річницю повномасштабного вторгнення

Лютневий наступ Росії вже почався

З подивом дізнався, що народ чекає на річницю вторгнення чогось СТРАШНОГО.

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Про всяк випадок скажу, що лютневий наступ Росії вже почався. Його поточні результати – кілька захоплених сіл в обмін на 10 тисяч життів російських солдатів.

Так, можуть бути посилені якісь напрями, які вони вважають вразливими, або відкриті нові. Так, ЗСУ може стати ще важче. Але суті це не змінить – в результаті армія РФ значно у*ерить свою боєздатність, що нам загалом і необхідно для початку контрнаступу.

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Про можливу ракетну атаку. Статистика каже, що високоточних далекобійних ракет, які зазвичай використовують для цілеспрямованих атак, залишилося мало. На цей момент аж 87.

Так, можуть підмішати до них якісь інші ракети для кількості, але нагадаю, що за останні 35 днів вони запустили по Україні понад 200 ракет (без урахування С-300). Результат – світло є.

Тому 21-22 лютого, коли Путін у черговий раз щось публічно крекне, чекати варто, але не зі страхом, а з інтересом – що ж він вигадає, щоб виправдати відсутність успіхів на фронті.