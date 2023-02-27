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У Мелітополі перелякані росіяни розвішують листівки про можливі ракетні обстріли ЗСУ – Федоров

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Мелітополі перелякані росіяни розвішують листівки про можливі ракетні обстріли ЗСУ – Федоров
фото: Іван Федоров/Телеграм

Міський голова закликав мелітопольців не вірити фальшивій пропаганді окупантів

У Мелітополі Запорізької області російські загарбники розвішують оголошення нібито про можливі обстріли з боку ЗСУ. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram.

«У тимчасово окупованому Мелітополі орки розвішують оголошення про можливі ракетні обстріли по цивільних від «укронацистів». Рашисти, які звикли стріляти по мирних містах і знищувати цілі житлові будинки, напевно, судять по собі. Насправді ж сіють паніку, щоб в черговий раз сховатися за спинами цивільних, і готують провокації, щоб потім звинуватити ЗСУ», – зазначив Федоров.

Міський голова закликав мелітопольців не вірити фальшивій пропаганді окупантів. «Збройні Сили України б’ють точно в ціль, а наша єдина ціль – знищення русні», – зазначив Федоров.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ розгромили колону російських військ у Запорізькій області.

Нагадаємо, розпочалася 369-а доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили 81 атаку окупантів на цих напрямках.

Теги: Telegram Іван Федоров рашисти росіяни Мелітополь Запоріжжя

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