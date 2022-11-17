В окупованому Маріуполі прогримів потужний вибух

Попередньо повідомляється про детонацію БК при ремонтних роботах з важкою технікою

На місце вибуху прибувають автомобілі швидкої допомоги та рятувальники, інформація про втрати уточнюється

У тимчасово окупованому Маріуполі прогримів потужний вибух на базі, де росіяни ремонтують техніку. Попередньо повідомляється, що здетонував боєкомплект. Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.

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«Приблизно о 10:56 в Лівобережному районі на ремонтній базі окупантів, що розташована між вул. Азовстальська та с. Виноградне пролунав потужний вибух. Повідомляють про детонацію БК при ремонтних роботах з важкою технікою», – заявив Андрющенко.

Радник очільника міста повідомив, що на місце вибуху прибувають автомобілі швидкої допомоги та рятувальники, інформація про втрати уточнюється.

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Як повідомлялося, у зруйнованому обстрілами Маріуполі люди, які живуть у місті без опалення та навіть без вікон, намагаються привернути увагу, залишаючи написи на стінах та асфальті.

Нагадаємо, триває 267-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокамянське, Соледар, Невельське, Марʼїнка і Первомайське на Донеччині.