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В окупованому Маріуполі прогримів потужний вибух

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В окупованому Маріуполі прогримів потужний вибух
Попередньо повідомляється про детонацію БК при ремонтних роботах з важкою технікою
фото ілюстративне

На місце вибуху прибувають автомобілі швидкої допомоги та рятувальники, інформація про втрати уточнюється

У тимчасово окупованому Маріуполі прогримів потужний вибух на базі, де росіяни ремонтують техніку. Попередньо повідомляється, що здетонував боєкомплект. Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.

«Приблизно о 10:56 в Лівобережному районі на ремонтній базі окупантів, що розташована між вул. Азовстальська та с. Виноградне пролунав потужний вибух. Повідомляють про детонацію БК при ремонтних роботах з важкою технікою», – заявив Андрющенко.

Радник очільника міста повідомив, що на місце вибуху прибувають автомобілі швидкої допомоги та рятувальники, інформація про втрати уточнюється. 

Як повідомлялося, у зруйнованому обстрілами Маріуполі люди, які живуть у місті без опалення та навіть без вікон, намагаються привернути увагу, залишаючи написи на стінах та асфальті. 

Нагадаємо, триває 267-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокамянське, Соледар, Невельське, Марʼїнка і Первомайське на Донеччині.

Теги: вибух втрати опалення радник росіяни рятувальники Маріуполь

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