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    Події в Україні

    Військові збили російський безпілотник над Дніпром

    ЗСУ знищили ще один російський безпілотник - Військові збили російський безпілотник над Дніпром
    ЗСУ знищили ще один російський безпілотник
    фото з відкритих джерел

    Раніше жителі Дніпра повідомляли, що під час повітряної тривоги в місті пролунав вибух

    Українські військові збили ворожий безпілотник над Дніпром. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

    «Дніпропетровщина. Все добре. Наші військові збили над Дніпром безпілотник», – зазначив він.

    Раніше сьогодні у соцмережах були повідомлення про звуки вибухів у Дніпрі. Пізніше стало відомо, що в місті спрацювала ППО.

    Ніч на 6 травня на Дніпропетровщині була неспокійною, російські окупанти обстріляли область. Окупанти обстріляли Криворізький та Синельниківський райони.

    Нагадаємо, увечері 4 травня прогриміло кілька вибухів у Дніпрі та в області.

    Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що обстрілу зазнав центр Дніпра.

    Внаслідок ракетного обстрілу Дніпра увечері 4 травня зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура.

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    Теги: росія окупанти війна Генштаб військові Україна Дніпропетровщина Валентин Резніченко безпілотник окупація #stoprussia
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    Військові збили російський безпілотник над Дніпром