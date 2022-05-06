Військові збили російський безпілотник над Дніпром

ЗСУ знищили ще один російський безпілотник

Раніше жителі Дніпра повідомляли, що під час повітряної тривоги в місті пролунав вибух

Українські військові збили ворожий безпілотник над Дніпром. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Дніпропетровщина. Все добре. Наші військові збили над Дніпром безпілотник», – зазначив він.

Раніше сьогодні у соцмережах були повідомлення про звуки вибухів у Дніпрі. Пізніше стало відомо, що в місті спрацювала ППО.

Ніч на 6 травня на Дніпропетровщині була неспокійною, російські окупанти обстріляли область. Окупанти обстріляли Криворізький та Синельниківський райони.

Нагадаємо, увечері 4 травня прогриміло кілька вибухів у Дніпрі та в області.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що обстрілу зазнав центр Дніпра.

Внаслідок ракетного обстрілу Дніпра увечері 4 травня зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура.