Окупанти обстріляли село на Дніпропетровщині

Населений пункт знеструмлений

Сьогодні на Дніпропетровщині окупанти обстріляли село Ганнівка у Криворізькому районі. На щастя, ніхто не постраждав, але населений пункт поки що без світла. Фахівці працюють над відновленням електропостачання. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової ради Микола Лукашук.

«Зараз ситуація на всіх напрямках повністю контрольована Збройними силами. Окупаційних військ на території області не було й немає», – сказав Лукашук.

Нагадаємо, сьогодні ворог здійснив обстріл Дніпропетровщини: касетні снаряди впали у водосховище.

А напередодні на Дніпропетровщині через вибух касетного боєприпасу загинув хлопчик.

Як відомо, 6 травня Росія накрила «Градами» Дніпропетровщину.

Російські ракети влучили по двох селах Дніпропетровщини.