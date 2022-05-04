Окупанти накрили «Градами» два села на Дніпропетровщині (фото)

У результаті обстрілу пошкоджено кілька десятків будинків

У селах після обстрілу багато вирв від снарядів

4 травня російські війська обстріляли з «Градів» Великомихайлівську громаду, що в Синельниківському районі Дніпропетровщини, поблизу Донеччини. Про це на брифінгу повідомила представниця управління ДСНС в області Дарина Цуркань.

За її даними, поцілили в два села. Пошкоджено кілька десятків будинків, адмінбудівля, сільський клуб, дитсадок, магазини та школа. У кількох будівлях вибиті шибки.

Жертв і постраждалих немає, адже більшість жителів вже покинули небезпечну територію. В селах після обстрілу багато вирв від снарядів. Їхня середня глибина – один метр.

Нагааємо, ввечері 3 травня російські окупанти вдарили ракетами по Дніпропетровщині. Повторних атак протягом ночі не зафіксовано. Внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина.

Відомо, що 3 травня російські війська вдарили по шести залізничних станціях в центрі та на заході України. Також були вибухи у Львові, Вінниці, Київській, Одеській та Кіровоградській областях.

Міністерство оборони України не виключає, що у зв'язку з 9 травням Росія може вдатися до провокацій та збільшити кількість обстрілів.

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