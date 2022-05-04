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    Події в Україні

    Окупанти накрили «Градами» два села на Дніпропетровщині (фото)

    У результаті обстрілу пошкоджено кілька десятків будинків - Окупанти накрили «Градами» два села на Дніпропетровщині (фото)
    У результаті обстрілу пошкоджено кілька десятків будинків
    фото: Дніпропетровська ОДА

    У селах після обстрілу багато вирв від снарядів

    4 травня російські війська обстріляли з «Градів» Великомихайлівську громаду, що в Синельниківському районі Дніпропетровщини, поблизу Донеччини. Про це на брифінгу повідомила представниця управління ДСНС в області Дарина Цуркань.

    За її даними, поцілили в два села. Пошкоджено кілька десятків будинків, адмінбудівля, сільський клуб, дитсадок, магазини та школа. У кількох будівлях вибиті шибки.

    Жертв і постраждалих немає, адже більшість жителів вже покинули небезпечну територію. В селах після обстрілу багато вирв від снарядів. Їхня середня глибина – один метр.

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    Окупанти накрили «Градами» два села на Дніпропетровщині (фото)
    Окупанти накрили «Градами» два села на Дніпропетровщині (фото)
    Окупанти накрили «Градами» два села на Дніпропетровщині (фото)
    Окупанти накрили «Градами» два села на Дніпропетровщині (фото)
    Окупанти накрили «Градами» два села на Дніпропетровщині (фото)
    Окупанти накрили «Градами» два села на Дніпропетровщині (фото)
    Окупанти накрили «Градами» два села на Дніпропетровщині (фото)
    фото: Дніпропетровська ОДА

    Нагааємо, ввечері 3 травня російські окупанти вдарили ракетами по Дніпропетровщині. Повторних атак протягом ночі не зафіксовано. Внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина.

    Відомо, що 3 травня російські війська вдарили по шести залізничних станціях в центрі та на заході України. Також були вибухи у Львові, Вінниці, Київській, Одеській та Кіровоградській областях.

    Міністерство оборони України не виключає, що у зв'язку з 9 травням Росія може вдатися до провокацій та збільшити кількість обстрілів.

    Читайте також: Росія ввечері 3 травня випустила 18 ракет по Україні


    Теги: росія окупанти війна Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    Окупанти накрили «Градами» два села на Дніпропетровщині (фото)