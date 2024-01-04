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Окупанти намагаються наступати на північ від Бахмута: аналіз ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти намагаються наступати на північ від Бахмута: аналіз ISW
фото з відкритих джерел

Російські війська просунулися на північ від дороги Бахмут-Хромово між Богданівкою та Хромовим

Російські війська намагаються наступати на північний захід від Бахмута. За попередньою інформацією, українські війська досягли незначних успіхів у західній частині Запорізької області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських військ

ISW з'ясував, що 3 січня російські та українські війська продовжували позиційні бої вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна, але підтверджених змін на лінії фронту у цьому районі не було.

Позиційні бої тривали на північний схід та схід від Куп'янська в районі Синьківки, озера Лиман та Петропавлівки, а також на захід та південний захід від Кремінної в районі Тернів та Серебрянського лісництва.

За словами ISW, підтвердилося недавнє просування російських військ на північний захід від Бахмута. Відео з геолокацією, опубліковане 2 січня, показує, що російські війська просунулися на північ від дороги Бахмут-Хромово між Богданівкою та Хромовим.

Російські та українські джерела повідомили про позиційні бої на північний захід від Бахмута в районі Богданівки та Хромового, на захід від Бахмута в районі Іванівського та на південний захід від Бахмута в районі Курдюмівки, Кліщіївки та Андріївки.

ISW пише, що нещодавно російські війська підтвердили наступ на південний захід від Авдіївки. Відео з геолокацією, опубліковане 3 січня, показує, що російські війська досягли незначного посилення на північно-західному березі Ізмайлівського ставка на околиці Первомайського (на південний захід від Авдіївки).

Позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки, Степового та Бердичева; на північно-західній та південно-східній околицях Авдіївки; та на південний захід від Авдіївки в районі Невельського та Первомайського.

Нещодавно російські війська досягли підтверджених успіхів у ході наземної атаки на південний захід від Донецька. Відео з геолокацією, опубліковане 3 січня, показує наслідки російського наступу на південний схід від Побєди (приблизно за 10 км на південний захід від Донецька) і вказує на те, що російські війська досягли низки незначних успіхів на південно-східній околиці Побєди.

Українські та російські джерела заявили, що позиційні бої тривали на захід та південний захід від Донецька.

За словами ISW, російські та українські сили продовжували позиційні бої у районі кордону Донецької та Запорізької областей 3 січня, але підтверджених змін на лінії фронту у цьому районі не було.

ISW виявив, що українські війська досягли незначних успіхів у західній частині Запорізької області на тлі позиційних боїв, що продовжуються, в цьому районі 3 січня, хоча ISW не спостерігав якихось підтверджених змін.

Позиційні бої тривали на лівому березі Херсонської області 3 січня, але підтверджених територіальних поступів у цьому районі не було. Російські та українські війська продовжували зустрічатися у боях біля Кринків.

Раніше повідомлялося, що внаслідок дій Сил оборони України з протидії Чорноморському флоту РФ суттєво знизилися логістичні можливості із забезпеченням флоту країни-агресора ракетним озброєнням. 

Теги: ЗСУ наступ Бахмут Лиман

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