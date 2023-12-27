Данілов підтвердив, що Росія втратила 20% флоту

ЗСУ вдалося знищити величезні військові кораблі РФ

20% флоту Російської Федерації вже немає. Про це заявив секретар Ради безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю виданню «Голос Америки».

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«Звичайно, ми би хотіли мати набагато кращу ситуацію щодо звільнення наших територій. Але паралельно з цим процесом, відбувалися дуже великі та важливі події на Чорному морі. Щодо цієї ситуації, то 20% флоту РФ уже немає. Причому це не якісь там шаланди на 5-30 людей», – сказав він.

Це величезні військові кораблі, які ЗСУ відправили туди, куди відправили 13 квітня 2022 року славнозвісний флагман Чорноморського флоту «Москва».

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«І те, що відбулося 26 грудня вночі – яскраве підтвердження, що наші військові мають розуміння питання Криму. І для нас він є вкрай важливим, як і решта наших території», – додав Данілов.

Нагадаємо, у ніч проти 26 грудня у Феодосії в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У порту спалахнула потужна пожежа. Місцеві жителі чули кілька вибухів у районі порту, після чого в небі з'явилися сліди диму.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ», який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану.