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ЗСУ просунулися поблизу Спірного в Донецькій області: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ЗСУ просунулися поблизу Спірного в Донецькій області: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ

Українська армія відбила чотири російські атаки в Запорізькій області

Українські війська продовжують вести позиційні бої на декількох напрямках. ЗСУ просунулися на південь від Спірного. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських військ

Російські та українські сили продовжували позиційні бойові дії вздовж лінії Куп’янськ-Кремінна, але підтверджених змін на лінії фронту 29 грудня не було.

Українські та російські джерела заявили, що позиційні бойові дії тривали на північний схід від Куп’янська поблизу Синьківки та на захід і південний захід від Кремінної поблизу Торського та Серебрянського лісництва.

Зазначається, що український журналіст Юрій Бутусов опублікував кадри, на яких видно, як українські оператори безпілотників і артилерійські підрозділи завдають ударів по російській бронетехнічній колоні поблизу Синьківки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 27 грудня, показують, що українські сили просунулися на південь від Спірного.

Українські та російські джерела стверджують, що позиційні бої тривали на захід від Бахмута в районі Богданівки, Хромового та Іванівського та на південний захід в районі Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки. Опубліковані 29 грудня геолокаційні кадри вказують на те, що російські війська нібито просунулися на північний схід від Водяного (7 км на південний захід від Авдіївки).

Українські та російські джерела стверджували, що позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки поблизу Очеретиного, Новобахмутівки та Степового; на південний схід поблизу промзони; на південний захід біля Сіверного, Первомайського, Невельського.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські війська атакують невеликими ударними групами без підтримки бронетехніки, а в деяких випадках і без артилерії, покладаючись замість цього на вогонь зі стрілецької зброї.

Російські та українські війська 29 грудня продовжували позиційні бої на захід і південний захід від міста Донецька, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було. Позиційні бої тривали біля Мар'їнки та Новомихайлівки.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили чотири російські атаки на південь від Новодарівки.

29 грудня російські війська продовжували спроби відвоювати раніше втрачені позиції на заході Запорізької області, але підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було. Російські та українські джерела повідомляли, що позиційні бойові дії тривали вздовж лінії Копані-Роботине-Новопрокопівка-Вербове, зокрема навколо Роботиного та між Новопрокопівкою і Вербовим.

Українські війська станом на 29 грудня утримують позиції на лівому березі Херсонської області, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано. Російські та українські джерела повідомили про позиційні бойові дії поблизу та в районі Кринок. 

Теги: ЗСУ війна фронт

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