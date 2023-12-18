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Олександр Кочетков Аналітик, політтехнолог

Наступного року – у новий наступ?

glavcom.ua
Українська армія продовжує відвойовувати рідну землю
фото: ЗСУ

Зараз на фронті маємо неабияку халепу з ворожими дронами

За матеріалами західної преси, українське воєнно-політичне керівництво в 2024 році планує поновити наступ. Для забезпечення якого зажадало від союзників нового постачання зброї, включно з НАТІвськими літаками і гелікоптерами.

Бажання звільняти українську землю – це чудово. Особливо, якщо реалізовується у вигляді реального, а не утопічного плану. Тобто, стратегія літньої кампанії 2024 року має передбачати не тільки сценарій А, але й В і С. А – це все чудово. В – нормально. С – погано.

На жаль, цього року ми мали лише сценарій А. Коли він не спрацював, то похапцем почали вигадувати, що робити. Відповідно, зимою, в холод і багнюку розпочали створення захисних споруд, які було б значно легше і дешевше будувати влітку.

А так, за умов штурмівщини, для нашого ненажерливого чиновництва відкривається цинічна можливість переорієнтуватися зі звичної корупції на перекладанні бруківки на патріотичну – на спорудженні укріплень.

І ще стосовно думання наперед. Україна першою почала успішно використовувати FPV-дрони для знищення бронетехніки і живої сили ворога. Але керівники нашої оборонної галузі навіть не шукали відповіді на питання «А що ми будемо робити, коли недоімперії скопіює наше вдале FPV-рішення?». В результаті зараз на фронті маємо неабияку халепу з ворожими дронами. При чому, перспективні розробки з протидії в нас є, але вони суттєво запізнюються. Бо доводиться важко проходити мінні загородження нашої бюрократії.

Пишу це тому, що зараз на морі складається подібна ситуація. Ми пишаємося тим, що за рахунок морських дронів української розробки загнали флот недоімперії у Новоросійськ. Але ворог зараз знов-таки тупо скопіював наш вдалий підхід: відомий завод «КамАЗ» створив дослідний екземпляр морського дрону «Одуванчик» (знайдіть три відмінності від нашого «Малюка»). Швидкість – 80 км/год, бойова частина 600 кг. Немає сумнівів, що КамАЗ» здатен налагодити масове виробництво таких дронів.

Зараз ворог у Чорному морі протидіє нашим морським безпілотникам за допомогою авіації і патрульних катерів. В нас такої можливості нема. І якщо вже зараз не почати випуск українських «збирачів «Одуванчиків», то наші морські порти можуть раптом опиниться блокованими. І недоімперія поверне собі стратегічно важливий контроль над Чорним морем.

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Джерело
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Теги: зброя ворог Україна безпілотник наступ

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