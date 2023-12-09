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Генерал розповів, коли ЗСУ знову зможуть піти у наступ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Генерал розповів, коли ЗСУ знову зможуть піти у наступ
Можуть бути проведені стратегічні наступальні операції взимку-навесні наступного року
фото з відкритих джерел

Морська піхота вже активно працює на Херсонському напрямку

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки, генерал Микола Маломуж розповів, що в найближчі три-п'ять місяців може розгорнутися театр бойових дій зі звільнення Збройними силами України півдня. Про це він сказав в інтерв'ю Oboz.ua.

«Наша морська піхота вже активно працює на Херсонському напрямку, а це можливість перекриття логістичних шляхів із Криму та ударів з флангу по херсонському чи запорізькому угрупованню. Таким чином ми маємо південні перспективи. Можливо, також і східні, які поки що не розшифровуються. Можуть бути проведені стратегічні наступальні операції взимку-навесні наступного року – з урахуванням того, що ми готуємо нові сили та засоби», – висловився він

За словами Миколи Маломужа, йдеться і про допомогу союзників, і про розвиток власного виробництва – дронів, ракет, боєприпасів.

«Якщо найближчими тижнями та місяцями ми зламаємо перспективу ворога під Авдіївкою, у Бахмуті, у Кремінній та Сватовому – це буде першим провалом Путіна, оскільки він не зможе виконати свої передвиборчі обіцянки. Наші потужні дії у перспективі зламають усю стратегію путінської агресії. Звичайно, це дуже послабить режим у РФ», – наголосив генерал.

Раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що наступний український контрнаступ може відбутися тільки навесні 2025 року.

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Теги: театр звільнення наступ морська піхота війна контрнаступ

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