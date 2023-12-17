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ЗСУ продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки. Генштаб доповів про ситуацію на фронті

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ЗСУ продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки. Генштаб доповів про ситуацію на фронті
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 17 грудня

Триває 662-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 17 грудня.

Ворожі удари по Україні

Загалом ворог завдав чотири ракетних та 72 авіаційних ударів, здійснив 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Минулої доби окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 34 БпЛА типу «Shahed-136/131». Силами та засобами протиповітряної оборони усі ударні БпЛА знищено.

Також, поточної доби російські окупанти завдали чергового авіаційного удару 7 БпЛА типу «Shahed-136/131». Всі ворожі дрони знищено.

Авіаційних ударів зазнали: Бологівка, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Піщане, Берестове Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Міньківка, Дружба, Північне, Нью-Йорк, Олександропіль, Очеретине, Новобахмутівка, Авдіївка, Новомихайлівка Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 14 атак ворога біля Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку наші оборонці відбили шість атак окупантів в районі Серебрянського лісництва Луганської області та східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 12 атак противника поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони успішно відбили 17 атак ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 атак в районах Невельського та Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші воїни продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької. Тут успішно відбито 12 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 12 атак противника західніше Новопокровки та Роботиного Запорізької області.

На Мелітопольському напрямку українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 21 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, два засоби протиповітряної оборони, 13 артилерійських засобів, два склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів противника.

Теги: окупанти ЗСУ війна Генштаб озброєння ворог

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