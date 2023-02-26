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Окупанти нарощують оборону Криму – Генштаб

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти нарощують оборону Криму – Генштаб
фото: Генштаб ЗСУ

Розпочалася 368-а доба російського широкомасштабного вторгнення

РФ зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили 71 атаку противника на зазначених напрямках. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України

Противник постійно веде повітряну розвідку для коригування вогню. Завдав 14 ракетних та 19 авіаційних ударів. Здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні люди.

Загроза завдання подальших ракетних ударів є значною по всій території України.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено. Ворог обстріляв райони населених пунктів Городище Чернігівської області; Попівка, Стукалівка, Павлівка і Гиріне на Сумщині, а також Стариця, Варварівка, Вовчанськ, Вільча, Огірцеве та Бологівка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Площанки, Невського, Кремінної, Діброви, Білогорівки, Спірного, Роздолівки, Федорівки, Васюківки, а також в районі Серебрянського лісництва. Здійснив артилерійські обстріли неподалік Новомлинська, Дворічної, Гряниківки, Куп’янська, Кислівки, Табаївки, Берестового Харківської області та Макіївки, Невського, Діброви і Білогорівки на Луганщині.

На Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції наших військ. Провів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка, Берхівка, Ягідне, Бахмут, Іванівське та Північне Донецької області. Обстрілів зазнали райони 22 населених пунктів, зокрема, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Курдюмівка, Озарянівка та Нью-Йорк Донецької області. Противник завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник вів наступ в районах населених пунктів Невельське, Красногорівка, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар – успіху не мав. Вогневого впливу зазнали, зокрема, Авдіївка, Орлівка, Водяне, Нетайлове, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар та Пречистівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Продовжує артилерійські обстріли районів населених пунктів, що межують з лінією зіткнення. Зокрема, від ворожого вогню постраждали Времівка і Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Оріхів і Білогір’я на Запоріжжі; Марганець і Нікополь Дніпропетровської області; Зміївка, Херсон, Новоберислав, Берислав, Антонівка та Кізомис на Херсонщині, а також Матросівка Миколаївської області.

Росіяни готують оборону Криму

Окупанти нарощують оборону тимчасово окупованого Криму, зокрема, будують фортифікаційні споруди. Із Челябінської області прибуло 150 російських військовослужбовців строкової служби для виконання інженерних робіт.

Через побоювання деокупації українських територій, так званий міський прокурор Горлівки Донецької області склав повноваження та готується до евакуації на територію РФ.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили три ворожі безпілотні літальні апарати різних типів: «Орлан-10», «Supercam S350» та «Ланцет-3».

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили противника, радіолокаційну станцію, станцію радіоелектронної боротьби, а також ще дві важливі ворожі цілі.

Теги: ЗСУ наступ ворог

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