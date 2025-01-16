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Окупанти намагаються проникнути на Вовчанський агрегатний завод: деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Окупанти намагаються проникнути на Вовчанський агрегатний завод: деталі
Вовчанський агрегатний завод ГУР звільнило 23 вересня
фото: pravda.com.ua

Речник ОТУ «Харків» розповів, чи контролюють ЗСУ Вовчанський агрегатний завод

Російські диверсійно-розвідувальні групи регулярно намагаються потрапити на Вовчанський агрегатний завод на Харківщині. Однак цю територію контролюють Сили оборони. Про це повідомив речник оперативно-тактичного угрупування «Харків» Євгеній Романов в ефірі каналу «Київ24».

Євгеній Романов зауважив, що українські військові продовжують тримати оборону Вовчанського агрегатного заводу, попри постійні обстріли ворога.

«Ми контролюємо цю територію. Російські ДРГ постійно намагаються туди проникнути. Вони намагаються чинити постійний тиск на цій ділянці, але просунутися їм вкрай важко, як і забезпечити логістику», – йдеться у заяві.

За словами речника, РФ накриває щільним вогнем завод з усіх видів озброєння. Також росіяни використовують північнокорейські снаряди, проте їхня низька якість становить загрозу для самих окупантів.

«Вони неточні. Вони не спрацьовують. Іноді вони нищать окупантів, які намагаються їх застосувати».

Нагадаємо, що російські війська просунулись в районі Торецька, Часового Яру та Борової. Про це свідчать дані Інституту вивчення війни (ISW). Геолокаційні кадри, опубліковані 15 січня, показують, що російські війська нещодавно просунулися в межах Вогнетривкого заводу в центрі Часів Яр.

Також повідомлялося, що загарбники завдали по території України одного ракетного та 33 авіаційних ударів, застосували 44 ракети та скинули 46 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження більш 900 дронів-камікадзе та здійснили понад 4,4 тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

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Теги: Харківщина ЗСУ війна військові окупанти росія росіяни

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