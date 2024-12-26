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Брав участь у антитерористичній операції. Згадаймо Олександра Войтенка

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Брав участь у антитерористичній операції. Згадаймо Олександра Войтенка
Впродовж 2015-2016 років Олександр Войтенко виконував завдання у зоні проведення антитерористичної операції
колаж: glavcom.ua

Воїн боронив суверенітет та територіальну цілісність Батьківщини від початку повномасштабного вторгнення РФ

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Войтенка. 

Життя воїна, який боронив суверенітет та територіальну цілісність Батьківщини від початку повномасштабного вторгнення РФ, обірвалося 20 жовтня 2023 року. Про це повідомила Львівська міська рада.

Олександр Войтенко народився 31 грудня 1970 року у Києві. Навчався у середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №184 міста Києва. Здобув вищу освіту у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана за спеціальністю «Економіка». У 1990-1992 роках проходив строкову військову службу.

Займався приватним підприємництвом. У вільний час майстрував з дерева, захоплювався виготовленням меблевих виробів.

Впродовж 2015-2016 років Олександр Войтенко виконував завдання у зоні проведення антитерористичної операції у складі ремонтно-відновлювального полку.

Впродовж 2015-2016 років Олександр Войтенко виконував завдання у зоні проведення антитерористичної операції у складі ремонтно-відновлювального полку
Впродовж 2015-2016 років Олександр Войтенко виконував завдання у зоні проведення антитерористичної операції у складі ремонтно-відновлювального полку
фото: Львівська міська рада

Із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації боронив суверенітет та територіальну цілісність Батьківщини у лавах 26-го окремого стрілецького батальйону 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» Сухопутних військ Збройних Сил України.

Життя воїна обірвалося 20 жовтня 2023 року. Чин похорону захисника відбувся 22 грудня у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Поховали героя на Личаківському кладовищі у Львові.   

У Олександра Войтенка залишилися батьки, дружина та троє синів. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: економіка війна українці хвилина мовчання

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