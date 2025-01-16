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Російські війська просунулися біля трьох населених пунктів – карти ISW

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Російські війська просунулися біля трьох населених пунктів – карти ISW
Окупанти просунулися біля трьох населених пунктів
фото з відкритих джерел

Російські війська мають успіх поблизу Часового Яру, Борової та Торецька

Російські війська просунулись в районі Торецька, Часового Яру та Борової. Про це свідчать дані Інституту вивчення війни (ISW).

Часів Яр

Російські війська нещодавно просунулися в напрямку Часів Яр. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 січня, показують, що російські війська нещодавно просунулися в межах Вогнетривкого заводу в центрі Часів Яр. 14 і 15 січня російські війська продовжували наступати в межах самого Часового Яру та на південь від Часового Яру біля Предтечиного, Ступочок і Олександро-Шултиного.

Російські війська просунулися біля трьох населених пунктів – карти ISW фото 1

Торецьк

Російські війська нещодавно просунулися в межах Торецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 січня, показують, що російські війська нещодавно просунулися в північно-західному та північному Торецьку. Російські мілблогери стверджували, що російські війська наступають біля Щербинівки (на захід від Торецька), але ISW не знайшло підтвердження цієї заяви. 14 і 15 січня російські війська продовжували наступати в межах і поблизу самого Торецька, а також на захід від Торецька в районі Щербинівки.

Російські війська просунулися біля трьох населених пунктів – карти ISW фото 2

Борова

Російські війська нещодавно просунулися на північний схід і південний схід від Борової. Геолокаційні кадри, опубліковані 4, 14 і 15 січня, показують, що російські сили нещодавно просунулися на північ і північний захід від Вишневого (на північний схід від Борової) і на захід від Макіївка (на південний схід від Борової). 14 і 15 січня російські війська наступали на північний схід від Борової в районі Нової Круглянівки та Богуславки; на схід від Борової під Копанками; і на південний схід від Борової біля Макіївки, Греківки, Новосергіївки і Твердохлібового.

Російські війська просунулися біля трьох населених пунктів – карти ISW фото 3

Нагадаємо, що триває 1058-й день війни.

Протягом минулої доби відбулося 118 бойових зіткнень

Загарбники завдали по території України одного ракетного та 33 авіаційних ударів, застосували 44 ракети та скинули 46 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження більш 900 дронів-камікадзе та здійснили понад 4,4 тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

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Теги: Макіївка Часів Яр Торецьк війна росіяни армія окупанти

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