Російські війська просунулися біля трьох населених пунктів – карти ISW

Російські війська мають успіх поблизу Часового Яру, Борової та Торецька

Російські війська просунулись в районі Торецька, Часового Яру та Борової. Про це свідчать дані Інституту вивчення війни (ISW).

Часів Яр

Російські війська нещодавно просунулися в напрямку Часів Яр. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 січня, показують, що російські війська нещодавно просунулися в межах Вогнетривкого заводу в центрі Часів Яр. 14 і 15 січня російські війська продовжували наступати в межах самого Часового Яру та на південь від Часового Яру біля Предтечиного, Ступочок і Олександро-Шултиного.

Торецьк

Російські війська нещодавно просунулися в межах Торецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 січня, показують, що російські війська нещодавно просунулися в північно-західному та північному Торецьку. Російські мілблогери стверджували, що російські війська наступають біля Щербинівки (на захід від Торецька), але ISW не знайшло підтвердження цієї заяви. 14 і 15 січня російські війська продовжували наступати в межах і поблизу самого Торецька, а також на захід від Торецька в районі Щербинівки.

Борова

Російські війська нещодавно просунулися на північний схід і південний схід від Борової. Геолокаційні кадри, опубліковані 4, 14 і 15 січня, показують, що російські сили нещодавно просунулися на північ і північний захід від Вишневого (на північний схід від Борової) і на захід від Макіївка (на південний схід від Борової). 14 і 15 січня російські війська наступали на північний схід від Борової в районі Нової Круглянівки та Богуславки; на схід від Борової під Копанками; і на південний схід від Борової біля Макіївки, Греківки, Новосергіївки і Твердохлібового.

Нагадаємо, що триває 1058-й день війни.

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