Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Тульську область атакували дрони, у місті прогриміли вибухи

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Тульську область атакували дрони, у місті прогриміли вибухи
Тульська область під атакою дронів
скриншот з відео

Росіяни скаржаться на масовану атаку дронів

У ніч проти 14 січня у Тульській області пролунали вибухи. Росіяни повідомляють про масовану атаку дронів. Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв підтвердив інформацію. Гучно було у Тулі та Алесинському районі.

Губернатор Тульської області повідомив, що працює ППО. Також додав, що ситуація під контролем.

У місцевих пабліках росіяни поширюють інструкції, що робити при загрозі БПЛА. Росіяни заявили, що регіон нібито атакували десятки дронів.

До слова, на Брянщині масово лунали вибухи. За попередніми даними, ціллю став Брянський хімічний завод.

Раніше місцеві мешканці повідомляли про численні вибухи та «прильоти». Очевидці почули щонайменше десять вибухів у небі над містом. Також повітряну тривогу оголошували в Курській і Білгородській областях.

Нагадаємо, 8 січня дрони атакували нафтобазу комбінату «Кристал» росрезерву. Це федеральна держустанова, яка зберігає паливо для авіабази «Енгельс-2», де базується стратегічна авіація росіян.  Станом на 2023 рік аеродром був єдиним, де були розміщені стратегічні бомбардувальники Ту-160.

Читайте також:

Теги: вибух дрон війна росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За попередніми даними, падіння відбулося на відкритій території, обійшлося без потерпілих
Росія атакувала столицю дронами: КМВА спростувала інформацію про падіння уламків БпЛА (оновлено)
14 грудня, 2024, 03:33
Очільник України наголосив, що Орбан не має важелів впливу на Путіна
Зеленський розкритикував Орбана за його «мирні ініціативи»
17 грудня, 2024, 19:00
Через самовільне залишення частини цьогоріч відкрито майже 42 тис. кримінальних проваджень, через дезертирство – вдвічі менше
Двічі ходив у СЗЧ і каявся. Які вироки ухвалюють суди для злісних дезертирів?
20 грудня, 2024, 21:00
На Різдво окупанти вдарили по України ракетами та ударними безпілотниками
Повітряні сили відзвітували, скільки ракет вдалося збити під час масованої атаки РФ
25 грудня, 2024, 12:54
У житловому будинку частково зруйновано дах, вибиті вікна
Атака дронів на Миколаїв: рятувальники показали наслідки
28 грудня, 2024, 07:54
За останній тиждень російські сили зазнавали втрат у 1700 осіб на день
Росія сповільнила просування на фронті: аналіз ISW
1 сiчня, 04:29
Джордан Маклаклен виїхав з Шотландії в Україну три роки тому
На війні в Україні загинув шотландський доброволець
7 сiчня, 04:40
Ситуація на фронті 12 січня
Карта бойових дій в Україні станом на 12 січня 2025 року
12 сiчня, 00:00
У Києві повітряна тривога тривала шість хвилин
У Києві повітряна тривога тривала шість хвилин
12 сiчня, 23:19

Суспільство

Львівський аеропорт вивчає можливість відкриття цивільних рейсів під час війни
Львівський аеропорт вивчає можливість відкриття цивільних рейсів під час війни
Тульську область атакували дрони, у місті прогриміли вибухи
Тульську область атакували дрони, у місті прогриміли вибухи
На Дніпропетровщині двоє чоловіків побили пенсіонера посеред дороги
На Дніпропетровщині двоє чоловіків побили пенсіонера посеред дороги
«Це я був у центрі Києва, а не Путін». Джо Байден згадав про Україну у своїй завершальній промові
«Це я був у центрі Києва, а не Путін». Джо Байден згадав про Україну у своїй завершальній промові
Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти фінсектору РФ
Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти фінсектору РФ
Ворог вдарив з артилерії по Часовому Яру: є загиблі
Ворог вдарив з артилерії по Часовому Яру: є загиблі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
145K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 січня: ситуація на фронті
66K
Обвинувачений у вбивстві Фаріон розповів, як він виконує заповіт покійної
51K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 січня 2025
32K
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28K
Історик Грицак назвав країни, які допоможуть Україні здобути повну перемогу над Росією
24K
Окупанти просунулися на чотирьох напрямках і перейшли на північ Сумщини – карти ISW

Новини

За яких умов можливе оформлення ДТП без виклику поліції? Пояснення МВС
Сьогодні, 02:49
У Львові дев’ятеро людей отруїлися чадним газом, серед них п’ять дітей
Сьогодні, 02:01
На Сумщині ворог атакував безпілотником автівку цивільних: є загибла та поранений
Сьогодні, 01:29
Ворог окупував Зелене та просунувся в Торецьку, – DeepState
Сьогодні, 00:55
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15
Зеленський і Макрон обговорили оборонну підтримку України
Вчора, 22:35

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua