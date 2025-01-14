Тульську область атакували дрони, у місті прогриміли вибухи

Росіяни скаржаться на масовану атаку дронів

У ніч проти 14 січня у Тульській області пролунали вибухи. Росіяни повідомляють про масовану атаку дронів. Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв підтвердив інформацію. Гучно було у Тулі та Алесинському районі.

Губернатор Тульської області повідомив, що працює ППО. Також додав, що ситуація під контролем.

У місцевих пабліках росіяни поширюють інструкції, що робити при загрозі БПЛА. Росіяни заявили, що регіон нібито атакували десятки дронів.

До слова, на Брянщині масово лунали вибухи. За попередніми даними, ціллю став Брянський хімічний завод.

Раніше місцеві мешканці повідомляли про численні вибухи та «прильоти». Очевидці почули щонайменше десять вибухів у небі над містом. Також повітряну тривогу оголошували в Курській і Білгородській областях.

Нагадаємо, 8 січня дрони атакували нафтобазу комбінату «Кристал» росрезерву. Це федеральна держустанова, яка зберігає паливо для авіабази «Енгельс-2», де базується стратегічна авіація росіян. Станом на 2023 рік аеродром був єдиним, де були розміщені стратегічні бомбардувальники Ту-160.