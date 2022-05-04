Ніхто не хоче йти на війну. Росія має проблеми з набором контрактників

Окупант скаржиться, що ніхто не прийде на їх заміну

Загарбники зазнають значних втрат, а ті, хто вижив – ідуть у «відказники»

Російська армія не може набрати достатньо контрактників, аби «компенсувати» тих окупантів, яких уже знищили українські військові.

Як повідомляє СБУ, яка оприлюднила переписку російського контрактника зі співробітницею головного управління росгвардії по Краснодарському краю, у рашистів зривається план «заміщення» бойових втрат на війні в Україні.

«Недобор сильный. Никто не хочет подписывать. У меня в батальйоне 33 человека (батальйон налічує у середньому 500 військовослужбовців – прим.)» – пише жінка.

У відповідь окупант, який зараз перебуває на Херсонщині, скаржиться на обстановку на фронті: загарбники зазнають значних втрат, а ті, хто вижив – ідуть у «відказники».

«34 мехбат Карачаевский полностью разъ*бали. 80% личного состава уничтожили. Они с позиции снялись, послали на*уй командование. Сказали: все, бл*дь, навоевались», – пише окупант.

Жінка доповнює перелік втрат: 150-та дивізія втратила 60%, а 102-га (намагалася взяти Київ) знищена повністю. Тож риторично запитує: «И кем менять их, спрашивается?»

Нагадаємо, російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) визнав, що за вісім років окупації Росія перетворила Донбас на «заповідник лайна».

«Замість того, щоб там будувати вітрину «русского мира», будували якийсь заповідник лайна, поставивши на чолі шахраїв... і створивши умови, коли люди на Донбасі жили гірше, ніж в Росії і набагато гірше, ніж в Україні», – заявив терорист.