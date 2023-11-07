Окупанти вдарили по інфраструктурному об’єкту в Кривому Розі

Вибух у Кривому Розі прогримів близько 12:15

Російські турористи вдарили по інфраструктурному об’єкту поблизу Кривого Рогу. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Попередньо, через приліт люди не постраждали.

Решта інформації з’ясовується.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вибух у Кривому Розі прогримів близько 12:15.

Нагадаємо, триває 622-га доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один - по зенітно-ракетному комплексу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони знищено ударний БпЛА типу Shahed-136/131 та розвідувальний БпЛА ворога.

Підрозділи ракетних військ уразили три артилерійських засоби, пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони та ще одну важливу ціль противника.