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Удар по Одесі: з'явилися фото наслідків атаки

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Удар по Одесі: з'явилися фото наслідків атаки
Пошкоджений будинок
фото: Геннадій Труханов/Telegram

У місті суттєво пошкоджено багатоповерховий будинок

У ніч на 3 липня російська окупаційна армія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок ударів є руйнування, горить житловий будинок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та мера міста Геннадія Труханова.

За інформацією Кіпера, внаслідок атаки БпЛА в Одесі є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Над ліквідацією наслідків працюють усі уповноважені служби.

«Суттєво постраждала багатоповерхівка. На місці працюють всі служби. Постраждалим надається допомога», – написав Труханов.

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Наслідки удару по Одесі
фото: Геннадій Труханов/Telegram

Раніше ми писали, що Головне управління розвідки встановило особи російських військовослужбовців, причетних до ракетного удару по місту Суми 3 червня 2025 року. Внаслідок удару тоді загинули шестеро людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ГУР.

За даними української розвідки, до артилерійського обстрілу агресор застосував реактивну батарею РСЗВ БМ-21 «Град» 30-го мотострілецького полку (в/ч 72162). Вогневі позиції полку були розташовані в районі села Апанасовка Курської області РФ.

Нагадаємо, російські війська атакували центр міста Суми. Унаслідок удару є загиблі й постраждалі. Окупанти вранці 3 червня за допомогою реактивної системи залпового вогню вдарили по місту, влучивши пʼять разів. Пошкоджено медичний заклад, автівки та будинки.

Як відомо, Російська Федерація скоїла понад 137 тис. воєнних злочинів на території України за час повномасштабної війни.

Теги: Одеса обстріл безпілотник

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