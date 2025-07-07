Атака безпілотників на Харків: кількість загиблих та постраждалих зросла
На цей час відомо про одну загиблу та 34 постраждалих
34-річна жінка, яка зазнала тяжкого поранення внаслідок російської атаки по Холодногірському району Харкова, померла у лікарні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Зазначається, що кількість людей, які отримали поранення або зазнали гострого шоку, зросла до 34. Серед постраждалих двоє хлопців віком семи та 17 років, а також дві дівчинки – 14 та девʼяти років. У дітей діагностовано гостру стресову реакцію.
Нагадаємо, 7 липня орієнтовно о 10:20 ударні ворожі безпілотники атакували житловий квартал у Холодногірському районі. За попередньою інформацією, російська армія застосувала шість БпЛА типу «Герань-2».
Як повідомлялося, Росія атакувала Харків та Запоріжжя дронами. Внаслідок атаки стались влучання в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП. 6 липня відбувся третій за тиждень приліт російських дронів по будівлі Територіального центру комплектування. Влучання було в Кременчуці.
До слова, російські безпілотні літальні апарати атакували Київ, спричинивши пошкодження в кількох районах столиці. У Деснянському районі внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено фасад адміністративної будівлі, газову трубу та пустий резервуар. У Солом'янському районі уламки збитого БпЛА впали на автомийку.