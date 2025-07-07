Атака безпілотників на Харків: кількість загиблих та постраждалих зросла

На цей час відомо про одну загиблу та 34 постраждалих

34-річна жінка, яка зазнала тяжкого поранення внаслідок російської атаки по Холодногірському району Харкова, померла у лікарні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Зазначається, що кількість людей, які отримали поранення або зазнали гострого шоку, зросла до 34. Серед постраждалих двоє хлопців віком семи та 17 років, а також дві дівчинки – 14 та девʼяти років. У дітей діагностовано гостру стресову реакцію.

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Ворожі безпілотники атакували житловий квартал у Холодногірському районі фото: Telegram/Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, 7 липня орієнтовно о 10:20 ударні ворожі безпілотники атакували житловий квартал у Холодногірському районі. За попередньою інформацією, російська армія застосувала шість БпЛА типу «Герань-2».

Як повідомлялося, Росія атакувала Харків та Запоріжжя дронами. Внаслідок атаки стались влучання в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП. 6 липня відбувся третій за тиждень приліт російських дронів по будівлі Територіального центру комплектування. Влучання було в Кременчуці.

До слова, російські безпілотні літальні апарати атакували Київ, спричинивши пошкодження в кількох районах столиці. У Деснянському районі внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено фасад адміністративної будівлі, газову трубу та пустий резервуар. У Солом'янському районі уламки збитого БпЛА впали на автомийку.