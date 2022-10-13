Головна Країна Політика
search button user button menu button

Атака на Миколаїв: Зеленський показав жахливі наслідки удару (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака на Миколаїв: Зеленський показав жахливі наслідки удару (відео)
Наразі тривають пошуки ще семи осіб
фото: Миколаївська ОВа

Зеленський: «Усі прояви російського терору проти наших людей, наших міст не зійдуть окупантам із рук»

Президент України Володимир Зеленський показав наслідки нічної атаки росіян на Миколаїв. Унаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхівку, під завалами опинилася дитина.  «Миколаїв. Унаслідок обстрілу окупантів пошкоджено п’ятиповерхівку. Рятувальники деблокували 11-річного хлопчика. Він провів під завалами шість годин. Дитині надається медична допомога», – зазначив Зеленський.

Глава держави уточнив, що тривають пошуки ще семи осіб. Усі служби на місці та працюють. «Кожен із російських ударів, усі прояви російського терору проти наших людей, наших міст не зійдуть окупантам із рук. На вас чекає справедливе покарання. Знайте це», – написав президент.

Як повідомлялося, вночі 13 жовтня російські окупанти обстріляли Миколаїв. Рашисти поцілили у житловий будинок. Декілька поверхів будинку вщент зруйновані.

Нагадаємо, триває 232-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання позицій та рубежів оборони на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. 

Читайте також: Путін чи Росія? Як українці бачать свого ворога
Теги: Володимир Зеленський відео ворог Миколаїв окупанти президент путін рашисти росія рятувальники українці будинок

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кім показав знищений на Миколаївщині дрон Shahed-136
Кім показав знищений на Миколаївщині дрон Shahed-136
5 жовтня, 17:47
В Очакові Миколаївської області пролунали вибухи
На Миколаївщині пролунали вибухи
7 жовтня, 23:17
Поцілили у дитячий садок та сільгосппідприємство: ворог обстріляв Миколаївщину
Поцілили у дитячий садок та сільгосппідприємство: ворог обстріляв Миколаївщину
9 жовтня, 09:54

Політика

Атака на Миколаїв: Зеленський показав жахливі наслідки удару (відео)
Атака на Миколаїв: Зеленський показав жахливі наслідки удару (відео)
Окупанти втікають з Херсона, бо бояться контрнаступу ЗСУ – британська розвідка
Окупанти втікають з Херсона, бо бояться контрнаступу ЗСУ – британська розвідка
Американський генерал: ЗРК Patriot мають були направлені в Україну, а не Саудівську Аравію
Американський генерал: ЗРК Patriot мають були направлені в Україну, а не Саудівську Аравію
Соратник Зеленського пояснив, навіщо міністр Кулеба поїхав в африканське турне
Соратник Зеленського пояснив, навіщо міністр Кулеба поїхав в африканське турне
Приєдналась до українців. Посол Британії працювала з ліхтариком, щоб заощадити електроенергію
Приєдналась до українців. Посол Британії працювала з ліхтариком, щоб заощадити електроенергію
В Україні заблоковано активи Курченка, Лебедєва, Януковича та Дерипаски
В Україні заблоковано активи Курченка, Лебедєва, Януковича та Дерипаски

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
117K
Зустріч із Путіним. Кремль відреагував на відмову Байдена 
87K
Білорусь відреагувала на пропозицію Зеленського щодо спостерігачів на кордоні
83K
Російський пропагандист визнав, що Зеленський втер носа Путіну (відео)
52K
Промовисте голосування. Як розподілилися голоси країн за антиросійську резолюцію ООН
25K
Соратник Путіна назвав США «Піндостаном» та пригрозив ядерною зброєю
24K
Росія запустила нову інформаційну операцію проти України, – ISW

Новини

На Донеччині окупанти отримали наказ припинити наступ – Генштаб
Сьогодні, 07:12
РФ терміново латає Кримський міст після вибуху: фото з космосу
Сьогодні, 06:56
«Рамштайн-6» та нові успіхи ЗСУ. П'ять головних новин дня
Вчора, 21:15
Контрнаступ ЗСУ: лікарні Луганщини заповнені вщент пораненими окупантами
Вчора, 07:10
Апарат NASA змінив рух астероїда
Вчора, 06:57
Відбудова України. Ексміністр Остап Семерак назвав ключові проблеми
11 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту