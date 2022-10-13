Атака на Миколаїв: Зеленський показав жахливі наслідки удару (відео)

Зеленський: «Усі прояви російського терору проти наших людей, наших міст не зійдуть окупантам із рук»

Президент України Володимир Зеленський показав наслідки нічної атаки росіян на Миколаїв. Унаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхівку, під завалами опинилася дитина. «Миколаїв. Унаслідок обстрілу окупантів пошкоджено п’ятиповерхівку. Рятувальники деблокували 11-річного хлопчика. Він провів під завалами шість годин. Дитині надається медична допомога», – зазначив Зеленський.

Глава держави уточнив, що тривають пошуки ще семи осіб. Усі служби на місці та працюють. «Кожен із російських ударів, усі прояви російського терору проти наших людей, наших міст не зійдуть окупантам із рук. На вас чекає справедливе покарання. Знайте це», – написав президент.

Як повідомлялося, вночі 13 жовтня російські окупанти обстріляли Миколаїв. Рашисти поцілили у житловий будинок. Декілька поверхів будинку вщент зруйновані.

Нагадаємо, триває 232-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання позицій та рубежів оборони на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.