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Поцілили у дитячий садок та сільгосппідприємство: ворог обстріляв Миколаївщину

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Поцілили у дитячий садок та сільгосппідприємство: ворог обстріляв Миколаївщину
фото: Генштаб

Інформації про постраждалих немає

Російські загарбники атакували громади Миколаївщини, поцілили у дитячий садок та сільгосппідприємство. Про це повідомила пресслужба облдержадміністрації.

«Вчора, 8 жовтня, орієнтовно о 17:00 обстрілів зазнала Широківська громада. Також були обстріли близько 00:00, 00:10, 02:00, 02:30 та 05:00. Влучання у вже зруйнований дитячий садочок та сільськогосподарське підприємство за межами населеного пункту. Постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.

Тривають обстріли Березнегуватської громади. «Вчора орієнтовно о 12:31, 13:12, 20:00, 20:04 були обстріли населених пунктів та прилеглих територій. Також сьогодні, 9 жовтня, о 02:43, 02:51, 02:53 вибухи лунали за межами сіл. Інформація щодо руйнувань уточнюється», – йдеться у повідомленні.

За інформацією ОК «Південь», вчора два дрони-камікадзе намагалися атакувати Миколаївський район, але були знищені силами протиповітряної оборони.

Нагадаємо, за минулу добу, 8 жовтня, між Силами оборони України та російсько-окупаційними військами відбулося майже 40 бойових зіткнень. Окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, а також періодично проводять наступальні дії.

Найбільш напружена ситуація спостерігалася на Бахмутському та Авдіївському напрямках, де наші захисники відбили понад 30 атак противника. Атаки росіян відбили у районах населених пунктів Терни, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Первомайськ, Опитне, Невельське та Побєда. 

Теги: Бахмут ворог Генштаб громада Миколаївщина

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