Байден у День Незалежності України спрогнозував, чим закінчиться війна
«Коли почалася безглузда війна Росії, Україна була вільною країною»
Президент України Джо Байден у День Незалежності України опублікував на своїй сторінці у Facebook фото із Володимиром Зеленським. Він також спрогнозував, чим закінчиться війна, яку розв’язала проти України Росія.
«Сьогодні, коли народ України відзначає День Незалежності, нехай буде зрозуміло: Коли почалася безглузда війна Росії, Україна була вільною країною.
Сьогодні це все ще вільна країна.
І закінчиться війна тим, що Україна залишиться вільною, суверенною та незалежною країною», – написав Байден.
Раніше країна-союзниця Росії привітала українців із Днем Незалежності.
Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко лицемірно привітав українців із Днем Незалежності.
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