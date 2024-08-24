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Байден у День Незалежності України спрогнозував, чим закінчиться війна

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Байден у День Незалежності України спрогнозував, чим закінчиться війна
Байден запевнив, що Україна залишиться вільною
фото з відкритих джерел

«Коли почалася безглузда війна Росії, Україна була вільною країною»

Президент України Джо Байден у День Незалежності України опублікував на своїй сторінці у Facebook фото із Володимиром Зеленським. Він також спрогнозував, чим закінчиться війна, яку розв’язала проти України Росія.

Байден у День Незалежності України спрогнозував, чим закінчиться війна фото 1

«Сьогодні, коли народ України відзначає День Незалежності, нехай буде зрозуміло: Коли почалася безглузда війна Росії, Україна була вільною країною.

Сьогодні це все ще вільна країна.

І закінчиться війна тим, що Україна залишиться вільною, суверенною та незалежною країною», – написав Байден.

Раніше країна-союзниця Росії привітала українців із Днем Незалежності. 

Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко лицемірно привітав українців із Днем Незалежності.

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Теги: Джозеф Байден Україна День Незалежності війна росія

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