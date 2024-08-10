США дозволять Україні бити американською зброєю вглиб РФ? Прогноз від конгресмена

Конгресмен від Демократичної партії Джиммі Панетта вважає, що США розуміють важливість того, аби не дозволити РФ сховати за своїм кордоном зброю

Демократ заявив, що спостерігає зміни в політиці США щодо заборони застосовувати їх зброю вглиб РФ

Обмеження США, щодо ударів американською зброєю Україною вглиб Росії, будуть залежати від ситуації на фронті. Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» заявив конгресмен від Демократичної партії Джиммі Панетта.

«Ну, дивіться, ми говоримо після того, як сталася реальна операція в Росії (у Курській області, – «Главком»). І після рейду (ГУР на Тендрівську косу у Херсонській області, – «Главком») поблизу Криму. Це речі, які, на мою думку, на даний момент не є чорно-білими. Очевидно, що все буде залежати від умов на полі бою», – сказав Панетта.

Демократ додав, що спостерігає зміни в політиці США щодо заборони застосовувати їх зброю вглиб РФ.

«Я думаю, ми починаємо бачити зміни в цій політиці, які базуються на розумінні того, як Росія діє з тилу. Ми повинні переконатися, що вони не можуть ховатися за лінією фронту, і що якщо вони збираються здійснювати ці атаки – чи то артилерією, чи то КАБами, чи то ракетами, чи то завдавати повітряних атак – ми повинні грати в обороні, а також частково переходити в наступ і проникати вглиб російської лінії фронту», – наголосив конгресмен.

Нагадаємо, що Вашингтон дав дозвіл Україні використовувати власну зброю для ударів «через кордон», аби посилити оборону країни. Утім, США бояться, що удари вглиб території РФ з використанням американською зброї лише посилюватимуть ескалацію. Про це заявив речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер в інтерв'ю «Голосу Америки».

Як відомо, Сполучені Штати обмежили використання американської зброї для ударів по Російській Федерації. ЗСУ заборонено атакувати об'єкти на відстані понад 100 км від кордону і бити по ключових російських аеродромах.

До слова, українські військові можуть використовувати ракети більшої дальності, надані США, для нанесення ударів по цілях усередині Росії, а не тільки на лінії фронту поблизу Харкова – якщо вони діють у порядку самооборони. Про це заявив прессекретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер.