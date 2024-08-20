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На Тернопільщині після тривоги спалахнула пожежа, влада звернулася до жителів області

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На Тернопільщині після тривоги спалахнула пожежа, влада звернулася до жителів області
У Тернопільському районі проводяться заміри якості повітря
фото: з відкритих джерел

Міський голова Тернополя Сергій Надал уточнив, що особливо запах горілого може відчуватися на масивах Дружба, Кутківці, Пронятин, Новий Світ та у селі Біла

У ніч на 20 серпня у Тернопільській області під час повітряної тривоги сталася пожежа. На місці працюють рятувальники та поліція, проводяться заміри якості повітря у Тернопільському районі. Про це повідомила пресслужба Тернопільської ОВА.

«Про ситуацію, яка сталася вночі під час повітряної тривоги. На місці пожежі працюють працівники служби ДСНС та поліції» – йдеться у повідомленні.

Місцевих жителів просять закрити вікна та без потреби не виходити з дому.

«Рекомендуємо при плануванні дня без потреби не виходьте з дому, максимально обмежте перебування дітей на вулиці, зачиніть вікна в приміщеннях, ретельно мийте продукти, принесені з двору. У Тернопільському районі проводяться заміри якості повітря», – наголосили у Тернопільській ОВА.

Міський голова Тернополя Сергій Надал уточнив, що особливо запах горілого може відчуватися на масивах Дружба, Кутківці, Пронятин, Новий Світ та у селі Біла.

Також містянам нагадали, що не треба поширювати фото чи відео в інтернеті.

Нагадаємо, окупанти знову атакували столицю, цього разу, ймовірно, крилатими ракетами типу «Іскандер-К» з північного напрямку. Про це інформує КМДА.

Завдяки блискавичній реакції сил протиповітряної оборони всі ворожі цілі були знищені ще на підступах до міста. Попередньо, руйнувань та постраждалих немає, але дані уточнюються.

Перед тим, у Києві та низці областей було оголошено тривогу через загрозу БпЛА. 

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 20 серпня 2024 року
Теги: пожежа війна обстріл Тернопільщина Тернопіль

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