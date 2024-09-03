У Запоріжжі пролунав вибух
У місті була оголошена загроза балістичних ударів
Вночі, 2 вересня, в Запоріжжі пролунав потужний вибух. Про це повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Незадовго до вибуху Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з боку російського агресора. Було оголошено повітряну тривогу у Запорізькій області та інших регіонах України.
«Загроза ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та іншим областям України» – зазначив Федоров у своєму повідомленні.
Подробиці щодо наслідків вибуху очікуються.
Нагадаємо, Росія активізувала атаки й наступальні дії на одному з напрямків фронту.
До слова, окупанти за добу вдарили по Запорізькій області 355 разів.
Також, сили оборони України під час контрнаступальних дій, скоріш за все, мали успіх на лінії Сватове – Кремінна. Тим часом російські загарбники просунулися поблизу Торецька та Покровська.
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