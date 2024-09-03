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У Запоріжжі пролунав вибух

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Запоріжжі пролунав вибух
У Запоріжжі повідомляють про роботу ППО
фото з відкритих джерел

У місті була оголошена загроза балістичних ударів

Вночі, 2 вересня, в Запоріжжі пролунав потужний вибух. Про це повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Незадовго до вибуху Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з боку російського агресора. Було оголошено повітряну тривогу у Запорізькій області та інших регіонах України.

«Загроза ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та іншим областям України» – зазначив Федоров у своєму повідомленні.

Подробиці щодо наслідків вибуху очікуються.

Нагадаємо, Росія активізувала атаки й наступальні дії на одному з напрямків фронту.

До слова, окупанти за добу вдарили по Запорізькій області 355 разів.
 
Також, сили оборони України під час контрнаступальних дій, скоріш за все, мали успіх на лінії Сватове – Кремінна. Тим часом російські загарбники просунулися поблизу Торецька та Покровська.

Теги: Запоріжжя Іван Федоров

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